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Россия и Китай подпишут соглашения на сумму более 10 млрд долл. США

Во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию российские и китайские компании подпишут соглашения на сумму более 10 млрд долл. США. Об этом сообщил помощник главы МИД КНР Ли Хуэйлай, передает РИА «Новости».



«Во время визита председателя КНР Си Цзиньпина компании двух стран подпишут несколько десятков соглашений на сумму свыше 10 млрд долл. США», — сказал он на брифинге.



Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин в ходе визита в Россию, который состоится 3-4 июля, намерен встретиться с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.

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