Дайджест
Робота R2-D2 из «Звездных войн» на аукционе продали почти за $3 млн
29 июнь 2017 (09:51)
Робота R2-D2, который использовался в нескольких частях космической саги «Звездные войны», продали на аукционе в Калифорнии за 2,76 млн долл. США. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что он был самым дорогим предметом, который был выставлен на торги в аукционном доме Profiles in History. О том, кто купил робота, не сообщается.
Также лотами аукциона стали световой меч Люка Скайуокера из первых двух фильмов франшизы, проданный за 450 тыс. долл. США, и шлем Дарта Вейдера, который был продан за 96 тыс. долл. США.
Отмечается, что он был самым дорогим предметом, который был выставлен на торги в аукционном доме Profiles in History. О том, кто купил робота, не сообщается.
Также лотами аукциона стали световой меч Люка Скайуокера из первых двух фильмов франшизы, проданный за 450 тыс. долл. США, и шлем Дарта Вейдера, который был продан за 96 тыс. долл. США.
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