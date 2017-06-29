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Робота R2-D2 из «Звездных войн» на аукционе продали почти за $3 млн

Робота R2-D2, который использовался в нескольких частях космической саги «Звездные войны», продали на аукционе в Калифорнии за 2,76 млн долл. США. Об этом сообщает Associated Press.



Отмечается, что он был самым дорогим предметом, который был выставлен на торги в аукционном доме Profiles in History. О том, кто купил робота, не сообщается.



Также лотами аукциона стали световой меч Люка Скайуокера из первых двух фильмов франшизы, проданный за 450 тыс. долл. США, и шлем Дарта Вейдера, который был продан за 96 тыс. долл. США.

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