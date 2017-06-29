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Сборная Чили вышла в финал Кубка конфедераций — 2017
29 июнь 2017 (09:51)
Сборная Чили вышла в финал Кубка конфедераций — 2017. Об этом сообщает «Газета.ру».
В полуфинальном матче чилийцы по пенальти обыграли команду Португалии. Основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 0:0. В серии одиннадцатиметровых голкипер латиноамериканцев Клаудио Браво совершил три сейва.
В полуфинальном матче чилийцы по пенальти обыграли команду Португалии. Основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 0:0. В серии одиннадцатиметровых голкипер латиноамериканцев Клаудио Браво совершил три сейва.
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