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Сборная Чили вышла в финал Кубка конфедераций — 2017

29 июнь 2017 (09:51)

Сборная Чили вышла в финал Кубка конфедераций — 2017. Об этом сообщает «Газета.ру».

В полуфинальном матче чилийцы по пенальти обыграли команду Португалии. Основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 0:0. В серии одиннадцатиметровых голкипер латиноамериканцев Клаудио Браво совершил три сейва.

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