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УБРиР выплатил девятый купон по еврооблигациям

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) 27 июня выплатил девятый купон по субординированным еврооблигациям собственного выпуска, перечислив инвесторам 4,08 млн долл. США. Каждая ценная бумага за полгода принесла своему держателю 60 долл. США.



Как сообщает пресс-служба банка, ставка купона по облигациям UBRD Capital Limited составляет 12% годовых, выплаты производятся каждые шесть месяцев. Следующий купон будет выплачен в конце декабря текущего года.



Напомним, что размещение выпуска субординированных еврооблигаций УБРиР со сроком обращения 5,5 лет завершилось 27 июня 2013 года. Номинал каждой ценной бумаги составил 1 тыс. долл. США, а общий объем сделки — 68 млн долл. США.



Размещение производилось через компанию специального назначения UBRD Capital Designated Activity Company (Ирландия), ведущими совместными менеджерами транзакции выступили BCP Securities, BNP Paribas и Sberbank CIB. Привлеченные с помощью выпуска евробондов средства были направлены в капитал банка.



Дата погашения всех облигаций выпуска — 27 декабря 2018 года.

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