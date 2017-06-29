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Банк России намерен ввести новый вид ценных бумаг

УрБК, Москва, 29.06.2017. Банк России планирует до конца 2017 года внести в Госдуму законопроект о регулировании нового вида ценных бумаг — структурных расписок. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на заявление директора департамента развития финансовых рынков регулятора Елены Чайковской.



«Это будут эмиссионные бумаги, мы вчера договорились об их названии — «структурные расписки». Мы видим сейчас, что есть потребность в новых, более доходных инструментах», — сказала она.



По словам главы департамента, инициатива прорабатывается с прошлого года.



Новый инструмент будет отличаться от облигаций по ключевым признакам: в облигациях присутствует защита номинала, а в новых структурных продуктах будет предусмотрена вероятность невозврата номинала (основного долга).



Интерес к такого рода продуктам есть у наиболее «продвинутых» инвесторов — физических лиц (квалифицированных инвесторов), отметила представитель ЦБ.



«Это отдельная категория инструментов для инвесторов, которые в них разбираются. Главное, чтобы инвесторы, покупая их, понимали те риски, которые с ними связаны», — подчеркнула она.



Сейчас подобные инструменты существуют в виде договорных отношений, а не ценных бумаг.



«Эти договоры все уже есть на рынке, заключаются между профессиональными организациями и клиентами, но они не оформляются в виде ценной бумаги, потому что законодательство этого сейчас не допускает, соответственно, они не могут торговаться на бирже», — объяснила Е. Чайковская.

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