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В компании «Уралаэрогеодезия» выявлен долг по зарплате работникам в размере 8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2017. В ходе мониторинга состояния законности в сфере соблюдения трудовых прав граждан установлено, что на 26.06.2017 задолженность по заработной плате перед 110 работниками ОАО «Уралаэрогеодезия» (г. Екатеринбург) составляет 8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.



В связи с тем, что наличие просроченных долгов по зарплате создает условие для повторного нарушения трудовых прав граждан и может повлечь рост социальной напряженности, заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев объявил предостережение директору ОАО «Уралаэрогеодезия» Дмитрию Уткину.



Работодатель предупрежден о том, что в случае непринятия необходимых мер по погашению образовавшихся долгов он может быть привлечен к административной и уголовной ответственности.



Исполнение требований, содержащихся в акте прокурорского реагирования, поставлено управлением Генеральной прокуратуры РФ в УрФО.

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