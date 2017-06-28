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Глава Минпромторга сообщил о доле фальсификата в 20% на молочном рынке

УрБК, Москва, 28.06.2017. В России доля фальсифицированной продукции на рынке молока составляет 20%, а по рыбе — 50%. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, пишет RNS.



По словам главы Минпромторга РФ, контрафакт, фальсификат и нелегальный импорт существенно ограничивают развитие целого ряда отраслей экономики.



«В легкой промышленности объем незаконного оборота формирует порядка 35% рынка, фальсификат по молоку оценивается в 20% рынка, по рыбе доходит до 50%. В автомобильном и сельскохозяйственном машиностроении контрафакт в сегменте комплектующих составляет в среднем 30%, во столько же в целом по стране оценивается доля незаконного оборота топлива», — сказал министр.



В частности, недобросовестные производители подменяют замороженное филе минтая и пикши на филе трески, а животный жир в сливочном масле подменяется растительным.



При этом измерить объем контрафакта в денежном выражении достаточно сложно, так как статистика не учитывает нелегальный рынок, пояснил министр. Вместе с тем, по оценкам экспертов ВШЭ, объем незаконного оборота на семи ключевых потребительских рынках, формирующих 60% розницы, в 2015 году составил 2,5 трлн руб.

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