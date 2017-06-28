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Глава Минприроды РФ дал указание ускорить реализацию проекта ликвидации Коркинского разреза

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2017. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской дал поручение Росприроднадзору ускорить реализацию проекта Русской медной компании по рекультивации Коркинского угольного разреза, взять продвижение проекта под особый контроль, а также регулярно информировать ведомство о статусе его реализации.



Такое решение глава министерства принял 27 июня 2017 года по итогам совещания по вопросам обеспечения экологической безопасности на территориях особого внимания Росприроднадзора. Также в совещании приняли участие глава Росприроднадзора РФ Артем Сидоров, руководители региональных министерств природных ресурсов, а также представители компаний, реализующих природоохранные мероприятия на территориях особого внимания.



Русскую медную компанию на мероприятии представляли президент РМК Всеволод Левин и директор Управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар, которые проинформировали участников совещания о ходе проекта рекультивации Коркинского разреза при реализации проекта Томинского горно-обогатительного комбината.



Среди основных преимуществ реализации данного проекта представители РМК отметили сокращение территории промышленной площадки будущего комбината за счет отказа от строительства хвостохранилища и снижение нагрузки на окружающую среду Челябинской области благодаря ликвидации опасного промышленного объекта, в котором происходят неконтролируемые эндогенные пожары, оползни и пыление.



Учитывая эффект, который может обеспечить реализация проекта ликвидации Коркинского разреза, и его значимость для жителей Челябинской области, С. Донской поручил ответственным сотрудникам министерства взять проект под особый контроль, а РМК — регулярно предоставлять в ведомство отчет о ходе работ.



Напомним, предложение использовать закладочный материал на основе продуктов обогащения Томинского ГОКа для рекультивации Коркинского разреза высказали эксперты Уральского государственного горного университета по итогам независимого аудита проектной документации будущего комбината.



На сегодняшний день Томинский ГОК выполнил основные научно-исследовательские работы, которые необходимы для реализации проекта, в том числе получил положительное заключение Санкт-Петербургского горного университета о технической возможности и экологической безопасности реализации проекта ликвидации Коркинского угольного разреза с использованием закладочного материала обогатительной фабрики ГОКа. В результате анализа установлено, что заполнение разреза этим материалом будет способствовать подавлению очагов эндогенных пожаров, предотвращению пыления в разрезе и повышению устойчивости его бортов.



Эффективность использования закладочного материала для укрепления устойчивости бортов Коркинского разреза также подтверждена в заключении о геомеханическом состоянии его прибортовых массивов, сделанного специалистами Уральского филиала Всероссийского научно-исследовательского института (ОАО «ВНИМИ»).

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