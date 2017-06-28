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В мае годовой рост цен составил 4,1%

УрБК, Москва, 28.06.2017. Годовая инфляция составляет 4,1%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление министра финансов Антона Силуанова.



По данным на 19 июня, Росстат сообщал о небольшом ускорении роста показателя до 4,2%, тогда как ранее в мае в Минэкономики уже поспешили заявить о достижении целевого значения показателя в 4%.



«Мы видим, что снижается инфляция. Сегодня инфляция уже 4,1% за период, если брать последние отчетные данные», — сообщил Антон Силуанов.



По состоянию на 19 июня, исходя из данных Росстата, годовая инфляция составляла 4,2%. Очередные недельные данные ведомство опубликует позднее, в среду. Инфляция была близка к таргету (4%) Центрального банка (ЦБ) в мае, закончив месяц на отметке 4,09%. Однако в начале июня она несколько удалилась от цели, и на 19 июня составляла примерно 4,21%.



Напомним, о формальном достижении цели Банка России по инфляции в 4% первым успел заявить не Росстат, а Минэкономики. По мнению ведомства, цель была достигнута 15 мая, а к концу 2017 года инфляция может снизиться до 3% год к году. При этом Минэкономики также сделало оговорку: ЦБ вряд ли допустит снижение годового индекса потребительских цен ниже 3% год к году, ему придется досрочно снижать ключевую ставку, что снизит курс рубля и вернет инфляцию к целевому уровню.



В ЦБ, в свою очередь, отмечали, что достижению планки в 4% может препятствовать динамика курса рубля, инфляционные ожидания и ситуация на внутреннем продовольственном рынке.



Совет федерации на заседании в среду одобрил изменения в федеральный бюджет на 2017 год, снижающие его дефицит до 2,1% ВВП. В частности, закон устанавливает прогнозируемый уровень инфляции на 2017 год на уровне 3,8% вместо 4% в действующей редакции, а прогноз цены на нефть повышен с 40 долл. США за баррель до 45,6 долл. США.

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