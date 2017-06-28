Дайджест

Роскомнадзор заявил о фейковых попытках регистрации Telegram в реестре

Роскомнадзор получил ложные уведомления о включении мессенджера Telegram в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) через форму на официальном сайте. Об этом сообщает «Газета.ру».



«Установлено, что сообщения с призывами к отправке «фейковых» уведомлений от лица интернет-компаний распространялись через пользователей Twitter и владельцев Telegram-каналов... Ваши благородные порывы зарегистрировать мессенджер Telegram без участия его владельцев является ничем иным, как предоставлением заведомо недостоверных сведений в федеральный орган исполнительной власти», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: