Дайджест
Роскомнадзор заявил о фейковых попытках регистрации Telegram в реестре
28 июнь 2017 (16:51)
Роскомнадзор получил ложные уведомления о включении мессенджера Telegram в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) через форму на официальном сайте. Об этом сообщает «Газета.ру».
«Установлено, что сообщения с призывами к отправке «фейковых» уведомлений от лица интернет-компаний распространялись через пользователей Twitter и владельцев Telegram-каналов... Ваши благородные порывы зарегистрировать мессенджер Telegram без участия его владельцев является ничем иным, как предоставлением заведомо недостоверных сведений в федеральный орган исполнительной власти», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
«Установлено, что сообщения с призывами к отправке «фейковых» уведомлений от лица интернет-компаний распространялись через пользователей Twitter и владельцев Telegram-каналов... Ваши благородные порывы зарегистрировать мессенджер Telegram без участия его владельцев является ничем иным, как предоставлением заведомо недостоверных сведений в федеральный орган исполнительной власти», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
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