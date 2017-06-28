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В Лос-Анджелесе одобрили строительство музея создателя «Звездных войн»
28 июнь 2017 (16:50)
Городской совет Лос-Анджелеса единогласно одобрил строительство музея нарративного искусства. Об этом сообщает «Газета.ру».
Это проект режиссера, создателя «Звездных войн» Джорджа Лукаса.
В выставочном комплексе можно будет увидеть коллекцию картин, иллюстраций, предметов со съемок. Там также планируется разместить личный киноархив режиссера.
По словам Лукаса, задача нарративного искусства — выстраивать мифы. Постановщик надеется, что музей вдохновит новые поколения и привлечет внимание к «забытой» концепции нарратива.
Площадь пятиэтажного выставочного центра составит 28 тыс. кв. м. Рядом со зданием разместят большой сад и общественный парк. В музее будут театральные и учебные пространства, библиотека, кафе, ресторан и сувенирный магазин. Стоимость проекта оценивается в $1,5 млрд.
Лукас искал место для своего музея в течение восьми лет. Он рассматривал такие города, как Сан-Франциско и Чикаго.
Это проект режиссера, создателя «Звездных войн» Джорджа Лукаса.
В выставочном комплексе можно будет увидеть коллекцию картин, иллюстраций, предметов со съемок. Там также планируется разместить личный киноархив режиссера.
По словам Лукаса, задача нарративного искусства — выстраивать мифы. Постановщик надеется, что музей вдохновит новые поколения и привлечет внимание к «забытой» концепции нарратива.
Площадь пятиэтажного выставочного центра составит 28 тыс. кв. м. Рядом со зданием разместят большой сад и общественный парк. В музее будут театральные и учебные пространства, библиотека, кафе, ресторан и сувенирный магазин. Стоимость проекта оценивается в $1,5 млрд.
Лукас искал место для своего музея в течение восьми лет. Он рассматривал такие города, как Сан-Франциско и Чикаго.
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