Дайджест
Евросоюз на полгода продлил экономические санкции против России
28 июнь 2017 (16:50)
Евросоюз официально продлил на полгода экономические санкции против России, истекающие 31 июля. Об этом сообщает РИА Новости.
В Москве сожалеют об этом и отмечают, что ограничения не способны решить ни одну задачу, которую ставит перед собой Евросоюз в отношениях с Россией.
«Уже не раз независимые эксперты в странах ЕС с цифрами в руках показывали, что от санкций и наших контрмер прежде всего страдает экономика стран ЕС. То, что произошло очередное продление санкций, — это не может не вызвать других чувств, как сожаление. Опять агрессивное меньшинство в ЕС правит бал», — сказал замглавы МИД Алексей Мешков.
Председатель Евросовета Дональд Туск 22 июня сообщил, что главы государств и правительств стран-членов ЕС на саммите приняли политическое решение о продлении действующих экономических санкций против Москвы «из-за недостаточного выполнения ею Минских соглашений».
В Москве сожалеют об этом и отмечают, что ограничения не способны решить ни одну задачу, которую ставит перед собой Евросоюз в отношениях с Россией.
«Уже не раз независимые эксперты в странах ЕС с цифрами в руках показывали, что от санкций и наших контрмер прежде всего страдает экономика стран ЕС. То, что произошло очередное продление санкций, — это не может не вызвать других чувств, как сожаление. Опять агрессивное меньшинство в ЕС правит бал», — сказал замглавы МИД Алексей Мешков.
Председатель Евросовета Дональд Туск 22 июня сообщил, что главы государств и правительств стран-членов ЕС на саммите приняли политическое решение о продлении действующих экономических санкций против Москвы «из-за недостаточного выполнения ею Минских соглашений».
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