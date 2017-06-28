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Президент Украины связал украинскую коррупцию с СССР

Президент Украины Петр Порошенко видит причины украинской коррупции во влиянии советского менталитета. Об этом он заявил во время визита во Францию изданию Le Figaro.



«Потому что она идет из прошлого, из коррупционной советской системы, которая глубоко коренилась в системе общества и в духе каждого», — заявил П.Порошенко в ответ на вопрос о недостаточно активном искоренении коррупции после «революции достоинства».



Стоит в этой связи напомнить, что П. Порошенко, которого некоторые западные СМИ уже сегодня называют главным коррупционером Украины, сам является носителем столь ненавистного ему «советского коррупционного духа», и более того — получил его по наследству. Как известно, отец украинского президента, занимавший в СССР должность директора Бендерского исследовательского экспериментально-ремонтного завода, в 1986 году был осужден на пять лет за хищения материальных ценностей в крупном размере.

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