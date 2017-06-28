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В Екатеринбурге компания «Спецтехмонтаж» признана банкротом

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Спецтехмонтаж» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, предприятие зарегистрировано в 2006 году в Екатеринбурге. Основным видом деятельности является производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ.



С иском о банкротстве ООО «Спецтехмонтаж» в октябре 2016 года обратилось в суд ООО «Росэк». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 1 млрд 294 млн руб. основного долга и почти 70 млн руб. финансовых санкций. Восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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