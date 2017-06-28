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Сергей Ренжин: Рост компании — от субподрядчика до генподрядчика — возможен только в СРО
28 июнь 2017 (16:15)
Генеральный директор СРО НП «Уральское объединение строителей» Сергей Ренжин рассказал ИАА «УралБизнесКонсалтинг» о законодательных нововведениях в системе саморегулируемых организаций стройиндустрии.
― Сергей Васильевич, какие тенденции вы можете выделить в сфере строительных СРО?
― В июле 2016 года был принят закон, который фактически ввел новую систему саморегулирования. Кардинально изменился весь подход к строительным СРО. Одно из ключевых нововведений — регионализация. Законодатель обязал все строительные компании в кратчайшие сроки перейти в СРО по месту прописки. Проблема в том, что закон установил для этого крайне сжатые сроки перехода. Заявление о том, что компания выходит из одной СРО и вступает в другую в своем собственном регионе, нужно было подать до 1 декабря 2016 года. Фактически тогда и заканчивался переход. При этом некоторые московские и питерские СРО намеренно дезинформировали своих членов. Они говорили, что им ничего не нужно делать. В результате мы получили большой пласт компаний, которые не знают о существовании этой проблемы. С 1 июля 2017 года их свидетельства о допуске прекратят свое действие, они будут исключены из иных (не региональных) СРО.
― Сколько свердловских строительных компании ранее состояли в московских и питерских саморегулируемых организациях?
― По нашим оценкам, в иных СРО состояло около 2,8 тыс. уральских компаний. Это произошло из-за того, что региональные саморегулируемые организации придерживались законодательных требований и выполняли предусмотренные процедуры. Иные СРО частенько предлагали строителям способы вступления, которые нарушали действующий закон. Например, ранее размер взноса в компенсационный фонд должен был составлять не менее 300 тыс. руб. Иные СРО принимали за 50 тыс. руб., а остальной размер фонда оформлялся как будто в рассрочку. Строители приносили нам документы, которые показывали, что компенсационный фонд вносился в качестве добровольного пожертвования в некие некоммерческие организации и благотворительные фонды. Случилась колоссальная профанация! Многие строители не хотели разбираться в этой системе. Для них были важнее скорость и цена вопроса. Когда документы выдавались не за 300 тыс. руб., а за 50 тыс. руб., они выбирали более легкий путь. Тем более он занимал по времени не две-три недели, а один день. Поэтому большинство свердловских предприятий строительного сектора состояли в СРО из других регионов.
― Много ли компаний перешли из столичных в свердловские СРО?
― Переход пока не завершился. Делать какие-то выводы можно будет только осенью. Конечно, закон сыграл нам на руку. За это время в наше СРО перешло около 1 тыс. организаций. Остальные 1,8 тыс. компаний вступили в другие свердловские СРО, либо пока остались в столичных СРО или приняли для себя решение, что не будут работать в системе СРО.
― Сейчас можно работать в строительном секторе, не находясь в одной из саморегулируемых организаций?
― Да. С 1 июля в СРО в обязательном порядке должны состоять только генподрядные организации. Те, кто имеют прямой договор с застройщиком, техническим заказчиком, собственником земли или балансодержателем. Для всех остальных членство в СРО является необязательным. Это одно из важнейших законодательных нововведений последнего времени. Все субподрядные организации законодатель «отпустил на волю».
― Какова их доля в составе строительных СРО?
― Очевидно, что субподрядчиков больше, чем генподрядчиков. Однако, на мой взгляд, проблема заключается в другом. Теперь хорошая, сильная, честная, большая субподрядная организация формально ничем не отличается от команды грузчиков. У генподрядчика есть две возможных позиции. Первая — выбирать субподрядчиков из СРО. Это позволяет подтвердить квалификацию той или иной компании — саморегулируемая организация несет дополнительную ответственность за своих членов. Вторая позиция — работать с не состоящими в СРО субподрядчиками. Но в этом случае появляются дополнительные риски. Генподрядчики могут пренебрежительно относиться к субподрядчикам, в частности, допускать просрочки оплаты за выполненные работы. Поэтому многие подрядчики пока не спешат выходить из СРО. И это правильный шаг.
Кроме того, любая компания должна развиваться — малый бизнес становится средним, средний — крупным. Такой рост — от субподрядчика до генподрядчика — возможен только в СРО.
― Наблюдается ли отток строительных организаций из вашей саморегулируемой организации в связи с этим нововведением?
― По вышеупомянутым причинам отток крайне незначительный. Таких компаний всего 5% от общего числа. Если такая или иная организация выходит из состава СРО на том основании, что на нее не распространяется закон, то через 5 лет ей вернут взнос, который она внесла в компенсационный фонд.
― Некоторые московские и питерские СРО отказываются добровольно возвращать свердловским саморегулируемым организациям взносы в компенсационный фонд. Почему сложилась такая ситуация?
― Как я ранее говорил, большинство уральских строительных предприятий ранее состояли в столичных СРО. Некоторые из них заплатили взнос в компенсационный фонд в размере 300-500 тыс. руб. Согласно новым законодательным требованиям, после перехода в региональное СРО в течение 7 дней эти средства должны поступить из старой саморегулируемой организации и в новую. Однако на этом этапе произошел сбой. Многие столичные СРО отказываются возвращать эти деньги. Они мотивируют это тем, что средства «зависли» в банках, у которых отняли лицензию. Встречаются ситуации, когда СРО вложили средства компенсационного фонда в различные инвестиционные инструменты. На мой взгляд, это прямое нарушение закона. Иными словами, у многих столичных СРО просто нет денег для того, чтобы их вернуть. Конечно, добропорядочных СРО также везде достаточно. К слову, в нашем СРО недавно состояли тюменские компании. Мы перечислили им средства в установленный срок.
Сейчас мы пытаемся решить проблему невозврата комфондов от «старых» СРО в судебном порядке. Наше СРО готово идти до последней инстанции, чтобы взыскать эти деньги со столичных саморегулируемых организаций. В настоящее время подано около 280 исковых заявлений. Есть победы. Это практическая работа, которая ведется в интересах наших членов.
― Сколько стоит переход в свердловскую саморегулируемую организацию?
― Ни копейки, но при условии, что «старое» СРО перечислило деньги. Те СРО, которые удерживают компенсационный взнос, создают парадоксальную ситуацию. С одной стороны, они обязаны перечислить деньги, а мы обязаны их учесть. С другой — деньги не поступили. Закон сформулирован так нелогично, что крайним в этой ситуации остается строитель, который обязан внести эти средства повторно, затем судиться со «старой» СРО, либо он будет исключен из состава «новой» СРО.
— Чем руководствуются свердловские предприятия строительного комплекса, когда делают выбор между региональными СРО?
— Главную роль играет репутация саморегулируемой организации. Размер ежегодного членского взноса сильно не отличается. К примеру, у нас он составляет 75 тыс. руб. в год. Все остальные условия достаточно регламентированы и регулируются действующим законом.
Естественно, мы пытаемся повысить конкурентоспособность нашего СРО. С 21 июня 2017 года на площадке «Уральского объединения строителей» строители могут безвозмездно воспользоваться комплексом инструментов поддержки.
Для строительных компаний области мы создали наиболее востребованные и бесплатные инструменты поддержки. Среди них — индивидуальные консультации по развитию бизнеса, маркетингу и продвижению, участию в тендерах и госзакупках, охране труда, пожарной безопасности, лицензированию, юридическим вопросам — например, взыскание долга по договору подряда с заказчика, взыскание компенсационного фонда с СРО-должника, защита авторских прав, снижение кадастровой стоимости земельных участков, составление договора строительного подряда, защита интересов строителей в отношениях с госорганами и другое.
В «Уральском объединении строителей» будут проводиться обучающие семинары и регулярные встречи с контрольно-надзорными органами. Ближайшая тема обучения — одна из самых актуальных для строителей: тендеры и госзакупки. Поскольку строительные предприятия сегодня активно нуждаются в новых заказах, в качестве существенной меры поддержки заявлены биржи контактов — предприниматели могут рассказать о своем бизнесе, потребностях и возможностях, найти заказчиков или исполнителей.
— Какой объем компенсационного фонда у вашей организации? Были ли страховые случаи?
— Нет, выплат из средств компенсационного фонда не было. Мы его сохранили в том объеме, в котором он был изначально. По состоянию на сегодняшний день, он составляет более 370 млн руб.
— Существуют ли риски появления в Свердловской области так называемых «коммерческих СРО» в строительном секторе?
— Раньше существовали полукриминальные, полумошеннические схемы, когда то или иное СРО хитрым образом могло зарабатывать на компенсационных фондах. Средства вносились не напрямую в саморегулируемую организацию, а через потребительское общество или в качестве благотворительного взноса. Сейчас законодатель поставил на этом пути серьезный барьер. Раньше в законе не было прописано, что денежные средства компенсационного фонда должен платить строитель лично. Сейчас эта норма появилась. Кроме того, все денежные средства должны быть размещены на спецсчетах в определенных банках, перечень которых утвержден постановлением правительства РФ. Это около 10 системообразующих кредитных учреждений. Деньги со спецсчетов можно использовать только в двух случаях. Это причинение ущерба и перечисление национальному объединению строителей, если СРО прекратило свое существование. Таким образом, «лазеек» для создания «коммерческих саморегулируемых организаций» больше не осталось. Гипотетически в Свердловской области, конечно, может появиться новая строительная СРО. Но никакого экономического смысла в этом нет. Региональный рынок тесно поделен между существующими игроками. Не думаю, что есть место для кого-то еще.
— В целом как вы оцениваете весь комплекс законодательных нововведений в системе строительных СРО?
— Конечно, речь идет о революционных изменениях. Нас ждет огромный передел строительного рынка. Можно спрогнозировать сокращение числа компаний, которые состоят в СРО. Но зато останутся более качественные игроки. Потому что за ними усиливается надзор. Например, сегодня можно вести свою деятельность только при наличии в штате специалистов, включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства. За каждым объектом будет закреплено конкретное физическое лицо. К таким людям предъявляется очень много профессиональных требований. Саморегулируемая строительная организация дает большие возможности для роста и перехода на новый, более качественный уровень.
― Сергей Васильевич, какие тенденции вы можете выделить в сфере строительных СРО?
― В июле 2016 года был принят закон, который фактически ввел новую систему саморегулирования. Кардинально изменился весь подход к строительным СРО. Одно из ключевых нововведений — регионализация. Законодатель обязал все строительные компании в кратчайшие сроки перейти в СРО по месту прописки. Проблема в том, что закон установил для этого крайне сжатые сроки перехода. Заявление о том, что компания выходит из одной СРО и вступает в другую в своем собственном регионе, нужно было подать до 1 декабря 2016 года. Фактически тогда и заканчивался переход. При этом некоторые московские и питерские СРО намеренно дезинформировали своих членов. Они говорили, что им ничего не нужно делать. В результате мы получили большой пласт компаний, которые не знают о существовании этой проблемы. С 1 июля 2017 года их свидетельства о допуске прекратят свое действие, они будут исключены из иных (не региональных) СРО.
― Сколько свердловских строительных компании ранее состояли в московских и питерских саморегулируемых организациях?
― По нашим оценкам, в иных СРО состояло около 2,8 тыс. уральских компаний. Это произошло из-за того, что региональные саморегулируемые организации придерживались законодательных требований и выполняли предусмотренные процедуры. Иные СРО частенько предлагали строителям способы вступления, которые нарушали действующий закон. Например, ранее размер взноса в компенсационный фонд должен был составлять не менее 300 тыс. руб. Иные СРО принимали за 50 тыс. руб., а остальной размер фонда оформлялся как будто в рассрочку. Строители приносили нам документы, которые показывали, что компенсационный фонд вносился в качестве добровольного пожертвования в некие некоммерческие организации и благотворительные фонды. Случилась колоссальная профанация! Многие строители не хотели разбираться в этой системе. Для них были важнее скорость и цена вопроса. Когда документы выдавались не за 300 тыс. руб., а за 50 тыс. руб., они выбирали более легкий путь. Тем более он занимал по времени не две-три недели, а один день. Поэтому большинство свердловских предприятий строительного сектора состояли в СРО из других регионов.
― Много ли компаний перешли из столичных в свердловские СРО?
― Переход пока не завершился. Делать какие-то выводы можно будет только осенью. Конечно, закон сыграл нам на руку. За это время в наше СРО перешло около 1 тыс. организаций. Остальные 1,8 тыс. компаний вступили в другие свердловские СРО, либо пока остались в столичных СРО или приняли для себя решение, что не будут работать в системе СРО.
― Сейчас можно работать в строительном секторе, не находясь в одной из саморегулируемых организаций?
― Да. С 1 июля в СРО в обязательном порядке должны состоять только генподрядные организации. Те, кто имеют прямой договор с застройщиком, техническим заказчиком, собственником земли или балансодержателем. Для всех остальных членство в СРО является необязательным. Это одно из важнейших законодательных нововведений последнего времени. Все субподрядные организации законодатель «отпустил на волю».
― Какова их доля в составе строительных СРО?
― Очевидно, что субподрядчиков больше, чем генподрядчиков. Однако, на мой взгляд, проблема заключается в другом. Теперь хорошая, сильная, честная, большая субподрядная организация формально ничем не отличается от команды грузчиков. У генподрядчика есть две возможных позиции. Первая — выбирать субподрядчиков из СРО. Это позволяет подтвердить квалификацию той или иной компании — саморегулируемая организация несет дополнительную ответственность за своих членов. Вторая позиция — работать с не состоящими в СРО субподрядчиками. Но в этом случае появляются дополнительные риски. Генподрядчики могут пренебрежительно относиться к субподрядчикам, в частности, допускать просрочки оплаты за выполненные работы. Поэтому многие подрядчики пока не спешат выходить из СРО. И это правильный шаг.
Кроме того, любая компания должна развиваться — малый бизнес становится средним, средний — крупным. Такой рост — от субподрядчика до генподрядчика — возможен только в СРО.
― Наблюдается ли отток строительных организаций из вашей саморегулируемой организации в связи с этим нововведением?
― По вышеупомянутым причинам отток крайне незначительный. Таких компаний всего 5% от общего числа. Если такая или иная организация выходит из состава СРО на том основании, что на нее не распространяется закон, то через 5 лет ей вернут взнос, который она внесла в компенсационный фонд.
― Некоторые московские и питерские СРО отказываются добровольно возвращать свердловским саморегулируемым организациям взносы в компенсационный фонд. Почему сложилась такая ситуация?
― Как я ранее говорил, большинство уральских строительных предприятий ранее состояли в столичных СРО. Некоторые из них заплатили взнос в компенсационный фонд в размере 300-500 тыс. руб. Согласно новым законодательным требованиям, после перехода в региональное СРО в течение 7 дней эти средства должны поступить из старой саморегулируемой организации и в новую. Однако на этом этапе произошел сбой. Многие столичные СРО отказываются возвращать эти деньги. Они мотивируют это тем, что средства «зависли» в банках, у которых отняли лицензию. Встречаются ситуации, когда СРО вложили средства компенсационного фонда в различные инвестиционные инструменты. На мой взгляд, это прямое нарушение закона. Иными словами, у многих столичных СРО просто нет денег для того, чтобы их вернуть. Конечно, добропорядочных СРО также везде достаточно. К слову, в нашем СРО недавно состояли тюменские компании. Мы перечислили им средства в установленный срок.
Сейчас мы пытаемся решить проблему невозврата комфондов от «старых» СРО в судебном порядке. Наше СРО готово идти до последней инстанции, чтобы взыскать эти деньги со столичных саморегулируемых организаций. В настоящее время подано около 280 исковых заявлений. Есть победы. Это практическая работа, которая ведется в интересах наших членов.
― Сколько стоит переход в свердловскую саморегулируемую организацию?
― Ни копейки, но при условии, что «старое» СРО перечислило деньги. Те СРО, которые удерживают компенсационный взнос, создают парадоксальную ситуацию. С одной стороны, они обязаны перечислить деньги, а мы обязаны их учесть. С другой — деньги не поступили. Закон сформулирован так нелогично, что крайним в этой ситуации остается строитель, который обязан внести эти средства повторно, затем судиться со «старой» СРО, либо он будет исключен из состава «новой» СРО.
— Чем руководствуются свердловские предприятия строительного комплекса, когда делают выбор между региональными СРО?
— Главную роль играет репутация саморегулируемой организации. Размер ежегодного членского взноса сильно не отличается. К примеру, у нас он составляет 75 тыс. руб. в год. Все остальные условия достаточно регламентированы и регулируются действующим законом.
Естественно, мы пытаемся повысить конкурентоспособность нашего СРО. С 21 июня 2017 года на площадке «Уральского объединения строителей» строители могут безвозмездно воспользоваться комплексом инструментов поддержки.
Для строительных компаний области мы создали наиболее востребованные и бесплатные инструменты поддержки. Среди них — индивидуальные консультации по развитию бизнеса, маркетингу и продвижению, участию в тендерах и госзакупках, охране труда, пожарной безопасности, лицензированию, юридическим вопросам — например, взыскание долга по договору подряда с заказчика, взыскание компенсационного фонда с СРО-должника, защита авторских прав, снижение кадастровой стоимости земельных участков, составление договора строительного подряда, защита интересов строителей в отношениях с госорганами и другое.
В «Уральском объединении строителей» будут проводиться обучающие семинары и регулярные встречи с контрольно-надзорными органами. Ближайшая тема обучения — одна из самых актуальных для строителей: тендеры и госзакупки. Поскольку строительные предприятия сегодня активно нуждаются в новых заказах, в качестве существенной меры поддержки заявлены биржи контактов — предприниматели могут рассказать о своем бизнесе, потребностях и возможностях, найти заказчиков или исполнителей.
— Какой объем компенсационного фонда у вашей организации? Были ли страховые случаи?
— Нет, выплат из средств компенсационного фонда не было. Мы его сохранили в том объеме, в котором он был изначально. По состоянию на сегодняшний день, он составляет более 370 млн руб.
— Существуют ли риски появления в Свердловской области так называемых «коммерческих СРО» в строительном секторе?
— Раньше существовали полукриминальные, полумошеннические схемы, когда то или иное СРО хитрым образом могло зарабатывать на компенсационных фондах. Средства вносились не напрямую в саморегулируемую организацию, а через потребительское общество или в качестве благотворительного взноса. Сейчас законодатель поставил на этом пути серьезный барьер. Раньше в законе не было прописано, что денежные средства компенсационного фонда должен платить строитель лично. Сейчас эта норма появилась. Кроме того, все денежные средства должны быть размещены на спецсчетах в определенных банках, перечень которых утвержден постановлением правительства РФ. Это около 10 системообразующих кредитных учреждений. Деньги со спецсчетов можно использовать только в двух случаях. Это причинение ущерба и перечисление национальному объединению строителей, если СРО прекратило свое существование. Таким образом, «лазеек» для создания «коммерческих саморегулируемых организаций» больше не осталось. Гипотетически в Свердловской области, конечно, может появиться новая строительная СРО. Но никакого экономического смысла в этом нет. Региональный рынок тесно поделен между существующими игроками. Не думаю, что есть место для кого-то еще.
— В целом как вы оцениваете весь комплекс законодательных нововведений в системе строительных СРО?
— Конечно, речь идет о революционных изменениях. Нас ждет огромный передел строительного рынка. Можно спрогнозировать сокращение числа компаний, которые состоят в СРО. Но зато останутся более качественные игроки. Потому что за ними усиливается надзор. Например, сегодня можно вести свою деятельность только при наличии в штате специалистов, включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства. За каждым объектом будет закреплено конкретное физическое лицо. К таким людям предъявляется очень много профессиональных требований. Саморегулируемая строительная организация дает большие возможности для роста и перехода на новый, более качественный уровень.
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