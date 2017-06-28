Свердловчане готовят иски к «НТК Интурист»

Отмена рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» из Екатеринбурга стала причиной многочисленных претензий граждан в отношении туроператора, сотрудничавшего с данным перевозчиком. Так, на сегодняшний день порядка 2 тыс. свердловчан требуют от «НТК Интурист» компенсировать затраты на несостоявшиеся туры и готовятся обратиться в судебные инстанции. Эксперты отмечают, что тяжбы могут усугубить ущерб, нанесенный перевозчиком операторской компании.Напомним, задержки чартерных рейсов «ВИМ-Авиа», в том числе с вылетом из Екатеринбурга, начались в конце мая. Впоследствии перевозчик объявил о временном сокращении полетных программ. Так, на сегодняшний день снято пять еженедельных рейсов авиакомпании в Сочи и Симферополь. На турецком направлении отмен нет, но задержки вылетов полностью не устранены.Поскольку ответственность перед потребителем и агентствами за отмену туров по вине авиакомпании, согласно закону, ложится на туроператора, организации-партнеры «ВИМ-Авиа» понесли значительные потери. По словам исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, они измеряются десятками миллионов рублей.«Таких операторов, работавших на территории Уральского региона, всего два — это «НТК Интурист» и Tez Tour. Обе компании понесли многомиллионные убытки: только по Тюмени из-за остановки чартерной цепочки пострадали 8 тыс. человек. Однако оба туроператора — это крупные организации, имеющие устойчивые позиции на рынке. Полагаю, они сумеют решить свои проблемы, и банкротство им не грозит», — рассказал эксперт.В то же время участники рынка сходятся во мнении, что столь крупный ущерб вряд ли удастся возместить быстро. Хотя, как указано на официальном сайте «НТК Интурист» — единственном партнере «ВИМ-Авиа» в Свердловской области, — компания будет стремиться сократить эти сроки.«В соответствии с законодательством, возврат денежных средств осуществляется в течение 10 дней. В данной ситуации наша компания производит возврат денежных средств в максимально короткие сроки при условии правильного оформления агентами заявки на возврат», — говорится в сообщении оператора.Впрочем, там же есть пояснение, что турагентства могут заявиться на возмещение затрат или перенос сроков турпродукта лишь в том случае, если у них нет задолженностей перед оператором.Таким образом, претензии к туроператору есть и у агентств, и у граждан. Однако агентские компании, работающие по договорам с «НТК Интурист» в Свердловской области, понимают сложность ситуации и в большинстве случаев не настаивают на сиюминутных выплатах.«У нас была проблема, что клиент, не найдя бюджетного варианта замены тура, попросил вернуть деньги, и мы это сделали за свой счет. Нужно отдать должное «Интуристу» — нам вернули деньги оперативно, претензий нет. И даже если бы это заняло больше времени, мы понимаем, что рассчитаться со всеми сразу непросто», — рассказала директор турфирмы «Либерти» Ольга Свечкова.Тем не менее только в Свердловской области на сегодняшний день порядка 2 тыс. человек имеют претензии к туроператору. В ряде случаев 10-дневный срок ожидания возврата денег уже истек, и пострадавшие граждане готовят иски в суд в отношении «НТК Интурист».«Из 2 100 обратившихся к нам на «горячую линию» пострадавших деньги вернули пока лишь тем, кто купил только авиабилеты, а не туры. Это 100 человек. Остальные граждане ждут выплат, некоторые уже готовят обращения в суды. Кроме того, иски к «НТК Интурист» подадут те люди, которым пришлось понести убытки из-за покупки других авиабилетов за свой счет», — пояснил общественный уполномоченный по защите прав туристов в Свердловской области Вадим Винер.Следует отметить, что, по словам экспертов, на сегодняшний день проблемы авиакомпании «ВИМ-Авиа» на направлениях Екатеринбург — Симферополь и Екатеринбург — Сочи до сих пор не решены. Не исключено, что число пострадавших свердловчан еще вырастет. Соответственно, увеличится и объем претензий к «НТК Интурист», в том числе судебных обращений.