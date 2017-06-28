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Суд признал не соответствующими действительности высказывания о Владимире Конькове
28 июнь 2017 (10:09)
Опровержение
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2017. В соответствии с решением Октябрьского районного суда информационно-аналитическое агентство «Урал Бизнес Консалтинг» публикует опровержение двух фраз, вошедших в состав материала «Дольщики обвиняют структуры депутата Владимира Конькова в нарушениях при строительстве жилья», опубликованных 13.07.2016 на сайте www.urbc.ru.
Согласно решению Октябрьского районного суда, фразы «Напомним, корпорация «Маяк» и аффилированные с ней компании, выступавшие застройщиками указанных объектов, подконтрольны депутату Закcобрания Свердловской области от КПРФ Владимиру Конькову», а также «Подвал дома затоплен грунтовыми водами: Коньков получил миллиард на достройку и истратил его на свои коммерческие нужды, сэкономив на гидроизоляции», признаны не соответствующими действительности.
Остальные фразы статьи «Дольщики обвиняют структуры депутата Владимира Конькова в нарушениях при строительстве жилья» признаны судом правомерными.
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2017. В соответствии с решением Октябрьского районного суда информационно-аналитическое агентство «Урал Бизнес Консалтинг» публикует опровержение двух фраз, вошедших в состав материала «Дольщики обвиняют структуры депутата Владимира Конькова в нарушениях при строительстве жилья», опубликованных 13.07.2016 на сайте www.urbc.ru.
Согласно решению Октябрьского районного суда, фразы «Напомним, корпорация «Маяк» и аффилированные с ней компании, выступавшие застройщиками указанных объектов, подконтрольны депутату Закcобрания Свердловской области от КПРФ Владимиру Конькову», а также «Подвал дома затоплен грунтовыми водами: Коньков получил миллиард на достройку и истратил его на свои коммерческие нужды, сэкономив на гидроизоляции», признаны не соответствующими действительности.
Остальные фразы статьи «Дольщики обвиняют структуры депутата Владимира Конькова в нарушениях при строительстве жилья» признаны судом правомерными.
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