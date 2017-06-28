Новости дня
Официальный курс долл. США вырос на 65 коп., евро — на 1,73 руб.
28 июнь 2017 (16:06)
УрБК, Москва, 28.06.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 июня. Курс долл. США вырос на 65,72 коп., составив 59,54 руб. Курс евро — на 1,73 руб. до 67,68 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс долл. США вырос на 14,82 коп., евро — на 35 коп.
- Официальный курс долл. США вырос на 1,42 руб., евро — на 45 коп.
- Официальный курс долл. США вырос на 62 коп., евро — на 45 коп.
- Официальный курс долл. США вырос на 22 коп., евро — на 41 коп.
- Официальный курс долл. США вырос на 41 коп., евро — на 33 коп.
Loading...