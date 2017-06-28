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Официальный курс долл. США вырос на 65 коп., евро — на 1,73 руб.

28 июнь 2017 (16:06)

УрБК, Москва, 28.06.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 июня. Курс долл. США вырос на 65,72 коп., составив 59,54 руб. Курс евро — на 1,73 руб. до 67,68 руб.

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