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N1: Cтоимость квартир на окраинах Челябинска сопоставима с недвижимостью на курортах Европы

УрБК, Челябинск, 28.06.2017. Квартиры на окраинах Челябинска сопоставимы по цене с жильем на курортах Европы. Об этом сообщает портал N1.ru



Для подсчетов аналитики взяли средние цены на квартиры на вторичном рынке. В данный момент средняя цена челябинской «двушки» — 2,2 млн руб., самые дорогие средние цены на такие квартиры в Центральном районе — 2,6 млн руб., а в Металлургическом самые низкие — 1,7 млн руб.



Как оказалось, несмотря на высокий обменный курс, у челябинцев, владеющих жильем на окраинах, есть выбор недвижимости за рубежом. Так, у собственника квартиры стоимостью 1,7 млн руб. (в пересчете на евро — 25,9 тыс.), есть большой выбор квартир площадью 40-50 кв. м. на курортах Болгарии. В частности, 23,5 тыс. евро стоит однокомнатная квартира 46 кв. м. в Святом Власе. В жилом комплексе есть бассейн, море в пешей доступности.



У владельцев квартир по средним ценам на рынке и выше будет на руках от 33 до 40 тыс. евро. За эту сумму можно выбрать недвижимость как на морских курортах, так, например, и в небольших городах Германии — Лейпциге и Дортмунде. В Чехии за 33 тыс. евро продается однокомнатная квартира в кирпичном доме в пешей доступности от центра Карловых Вар. А в Испании за 39,9 тыс. евро есть ухоженная двухкомнатная квартира на побережье Коста-Бланка.

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