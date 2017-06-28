МСБ без кредитов и надежды

С начала 2017 года в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства обратились с заявками на микрозаймы 187 предприятий малого и среднего бизнеса. Из них была одобрена лишь половина — 96 заявок на общую сумму 144 млн руб., в то время как 48,6% заявителей займы не получили. По словам представителей СОФПП, на сегодняшний день основной причиной отказа в предоставлении кредита МСБ является его нестабильное финансовое положение. Оно же, в свою очередь, считают аналитики, сформировалось из-за того, что заказчики не выполняют условий сделок и не выплачивают деньги малому бизнесу.По итогам прошлого года кредитные организации России сократили объемы кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) в общей сложности на 3% до 5,4 млрд руб. Как отмечают представители сектора, МСБ в РФ на 95% состоит из микробизнеса (численность работников до 15 человек и доход до 120 млн руб.), и банки не торопятся выдавать ему кредиты. По данным «Эксперт РА», количество заявок на кредиты в прошлом году увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2015 годом, в то время как количество одобрений снижается.«По итогам I полугодия 2017 года основной причиной отказа в выдаче займа представителям малого и среднего бизнеса являлось нестабильное финансовое состояние компании, а также высокая кредитная нагрузка предприятия. В сложившихся экономических условиях неизбежно падает доходность относительно предыдущих периодов работы даже в сравнении с кризисными 2008 и 2010 годами», — рассказал руководитель департамента микрофинансирования Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Сергей Кисеев.Между тем, по словам эксперта, еще одна причина отказа в получении займов для МСБ — плохая кредитная история — сегодня уже не так популярна. Если пару лет назад сюда относилось более половины неодобренных заявок, то сейчас ее доля составляет 7,7%.«Бизнесмены сами портили свою кредитную историю: допускали серьезные просрочки по выплатам кредитов, переставали платить, когда у их банка отзывали лицензии. На сегодняшний день только 7,7% отказов, по данным фонда, связаны с испорченной кредитной историей. Подобных заявок стало меньше в силу того, что наработка плохой репутации шла в послекризисные 2010-2011 года. Позже бизнес подстроился, смог переориентироваться на новые экономические условия и уже ответственней подходит к своим обязательствам», — пояснил С. Кисеев.Однако статистика говорит об обратной ситуации. Согласно данным Свердловскстата, на начало 2017 года больше 20% предприятий Свердловской области имели задолженность по выплате займов.Наибольший удельный вес (86,7%) в структуре просрочки занимает задолженность перед поставщиками и подрядчиками за оказанные услуги, поставленные товары и выполненные работы. На конец 2016 года ее имели 19,3% от числа отчитавшихся организаций. Общая сумма просрочки составила 61,4 млрд руб. или 13% от общей суммы задолженности поставщикам и подрядчикам.Но, как отмечают эксперты, в большинстве случаев в этом виноваты не сами предприятия малого и среднего бизнеса, а их заказчики — государственные органы и крупные компании.«Сегодня остро стоит проблема роста задолженности государственного аппарата и крупных предприятий перед МСБ. Для малого и среднего бизнеса даже маленькая задержка оплаты может стать приговором», — сказал президент НП «Союз МСБ Свердловской области» Анатолий Филиппенков.Так, по состоянию на 1 мая 2017 года задолженность свердловских муниципалитетов перед предприятиями малого и среднего бизнеса на Среднем Урале достигла 1,3 млрд руб.«Получается, что малый бизнес как бы кредитует городские власти. Механизм накопления задолженности следующий. Свердловские предприятия, как правило, заключают муниципальный контракт на поставку какого-либо оборудования, затем производят его и отгружают заказчику. После этого они подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ. Однако деньги за это не получают. В некоторых случаях просрочка достигает одного года», — сообщил А. Филиппенков.По его словам, свердловские предприятия при выполнении муниципальных контрактов вынуждены заплатить налоги до того момента, как с ними рассчитаются заказчики. В противном случае их счета будут заморожены. А на фоне потери оборотных средств МСБ продолжает получать отказ в предоставлении займов. По данным СОФПП, по причине неустойчивого финансового положения и высокой кредитной нагрузки в I половине 2017 года было отклонено 37,3% заявок на кредит.Как отмечают представители фонда поддержки МСБ, в качестве причины отказа в одобрении займа также часто выступает недостаточность обеспечения — 35,2% из общего числа заявок.«Часто малый и средний бизнес не получают кредит из-за проблем с залоговым имуществом. Банк видит, что с компании в случае чего нечего взять, и перестраховывается», — сказал А. Филиппенков.В результате МСБ попадает в безвыходную ситуацию. Объем оборотных средств постоянно снижается из-за сложной экономической ситуации, банки не рискуют кредитовать компании без достаточного залогового обеспечения и финансовой стабильности, а госорганы и крупные предприятия отказываются отплачивать оказанные услуги, вынося таким образом окончательный приговор малому и среднему бизнесу.