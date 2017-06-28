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В Верхней Салде мужчина получил реальный срок за уклонение от уплаты алиментов

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2017. В Верхней Салде Дмитрий М. получил реальный срок за уклонение от уплаты алиментов. Об этом сообщает отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области.



Ранее в отношении него судебными приставами Салдинского районного отдела УФССП России по Свердловской области было вынесено постановление по статье 5.35.1 КоАп РФ «Неуплата средств на содержание детей» и было назначено наказание в виде обязательных работ. Однако должник уклонился от отбывания наказания.



Тогда суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на трое суток.



Стоит отметить, что ранее судебный пристав неоднократно предупреждал гражданина об уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов. Однако отец, зная о существующей задолженности, никаких мер к ее погашению не предпринимал. Ребенок так и не дождался от отца ни материальной, ни моральной поддержки.



Дознаватель Салдинского районного отдела УФССП России по Свердловской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей».



При наличии двух непогашенных судимостей по статье 116 УК РФ «Побои» и статье 161 УК РФ «Грабеж», должных выводов мужчина для себя не сделал и вновь совершил преступление. Теперь ему предстоит провести год в колонии строгого режима.

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