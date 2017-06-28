Кризис

В Кушве «Комбинат хлебопродуктов» задолжал работникам почти 4 млн рублей

Начальник отдела прокуратуры Свердловской области Михаил Мякишев и сотрудники аппарата ведомства 27 июня выехали в Кушву для выяснения обстоятельств невыплаты заработной платы работникам ООО «Комбинат хлебопродуктов». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.



Основанием для организации надзорных мероприятий стала поступившая информация о наличии задолженности по заработной плате перед работниками предприятия.



Установлено, что у предприятия, основным видом деятельности которого является выпечка хлеба и кондитерских изделий, образовалась задолженность по заработной плате за период с марта по май 2017 года перед 150 работниками на сумму свыше 3,9 млн руб.



В ходе проводимой проверки прокуратура г. Кушвы в отношении директора ООО «Комбинат хлебопродуктов» возбудила административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства», по результатам рассмотрения которого директор оштрафован. Кроме того, прокуратура в интересах всех работников предприятия, обратившихся с заявлениями, направила мировому судье заявления о выдаче судебного приказа на взыскание с организации задолженности по зарплате.



Также прокуратура города направила материалы проверки в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц предприятия в связи с невыплатой заработной платы.

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