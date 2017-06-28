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За неделю оптовые цены на рис в России выросли на 3,9%

УрБК, Москва, 28.06.2017. В России резко начал дорожать рис. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные центра «ПроЗерно».



За минувшую неделю рис в опте подорожал сразу на 1,125 тыс. руб. или 3,9%, до 29,98 тыс. руб. за тонну. Неделей ранее рост составлял 790 руб. за тонну.



По словам заместителя генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирины Глазуновой, тенденция связана с нехваткой качественного риса для производства крупы.



«Летом прошлого года погода на юге была неблагоприятной для посевов риса, поэтому доля качественного сырца оказалась невысокой», — сказала она.



По данным Росстата, запасы риса на 1 июня составили 36 тыс. т, что в два раза меньше, чем год назад (72 тыс. т). По словам И. Глазуновой, ценовой рост поддерживает и информация о сокращении посевов риса.



Помимо прочего в последние месяцы растут экспортные котировки крупнейших азиатских производителей и экспортеров риса из-за увеличения спроса со стороны крупных импортеров. Например, экспортная цена на вьетнамский рис выросла с 349 долл. США за тонну в конце марта до 410 долл. США во второй половине июня.

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