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Кооператив «Уралагродонсервис» оштрафовали на 100 тыс. рублей за неправильное трудоустройство бывшего госслужащего

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2017. В Сухом Логу сельскохозяйственный потребительский кооператив (СПК) «Уралагродонсервис» оштрафовали за неправильное трудоустройство бывшего госслужащего.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в СПК бывший начальник Богдановичского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области был принят на должность заместителя директора.



«При этом в нарушение положений Трудового кодекса РФ и федерального закона «О противодействии коррупции» руководителем потребительского кооператива письменное уведомление о трудоустройстве не было направлено в 10-дневный срок прежнему работодателю по последнему месту государственной службы», — отмечают в надзорном ведомстве.



По результатам проверки прокуратура в отношении предприятия возбудила административное дело по статье 19.29 КоАП РФ «Привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего с нарушением требований законодательства о противодействии коррупции».



Постановлением мирового судьи потребительский кооператив оштрафован на 100 тыс. руб.

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