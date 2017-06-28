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В Свердловской области финансирование медицинской помощи увеличено почти на 1 млрд рублей
28 июнь 2017 (14:12)
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2017. В Свердловской область 954 млн руб. дополнительно будет направлено в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области из областного бюджета. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области со ссылкой на соответствующие изменения в законе о бюджете ТФОМС.
Все полученные из областной казны средства будут направлены на оплату медицинской помощи: по прогнозу, служба скорой медицинской помощи получит дополнительно 116 млн руб., 378 млн руб. будет направлено в дневные стационары, 460 млн руб. — в поликлиники.
«Это решение кажется нам очень важным, поскольку, с одной стороны, позволит поддержать самое финансово-уязвимое первичное звено, а с другой, поможет достичь запланированных показателей по уровню оплаты труда врачей и другого медицинского персонала», — комментирует изменения заместитель губернатора Свердловской области, министр финансов Галина Кулаченко.
Бюджет ТФОМС Свердловской области на 2017 год после внесенных изменений составляет 45,3 млрд руб. Значительная его часть — 43,5 млрд — субвенция Федерального фонда обязательного медицинского страхования, которая, в свою очередь, почти наполовину состоит из платежей Свердловской области на ОМС неработающего населения. Остальное — трансферт областного бюджета и межбюджетные трансферты — средства, направляемые за пациентов, проживающих в других субъектах, но получивших помощь в Свердловской области.
Все полученные из областной казны средства будут направлены на оплату медицинской помощи: по прогнозу, служба скорой медицинской помощи получит дополнительно 116 млн руб., 378 млн руб. будет направлено в дневные стационары, 460 млн руб. — в поликлиники.
«Это решение кажется нам очень важным, поскольку, с одной стороны, позволит поддержать самое финансово-уязвимое первичное звено, а с другой, поможет достичь запланированных показателей по уровню оплаты труда врачей и другого медицинского персонала», — комментирует изменения заместитель губернатора Свердловской области, министр финансов Галина Кулаченко.
Бюджет ТФОМС Свердловской области на 2017 год после внесенных изменений составляет 45,3 млрд руб. Значительная его часть — 43,5 млрд — субвенция Федерального фонда обязательного медицинского страхования, которая, в свою очередь, почти наполовину состоит из платежей Свердловской области на ОМС неработающего населения. Остальное — трансферт областного бюджета и межбюджетные трансферты — средства, направляемые за пациентов, проживающих в других субъектах, но получивших помощь в Свердловской области.
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