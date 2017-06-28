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Совет Федерации одобрил поправки в бюджет на 2017 год

УрБК, Москва, 28.06.2017. Совет Федерации на заседании в среду, 28 июня 2017 года, одобрил изменения в федеральный бюджет на 2017 год, снижающие его дефицит до 2,1% ВВП. Об этом сообщает «Прайм».



Согласно поправкам, планируемые расходы госказны увеличиваются на 362 млрд руб. — до 16,603 трлн руб., ожидаемые доходы — на 1,191 трлн руб., до 14,679 трлн руб. Соответственно, дефицит снижается на 829 млрд руб. — до 1,924 трлн руб.



Прогноз цены на нефть повышен до 45,6 долл. США с 40 долл. США за баррель.



Изменения в бюджет рассчитаны исходя из прогнозной номинальной величины ВВП России в размере 92,19 трлн руб. Таким образом, дефицит бюджета составит 2,1% ВВП вместо 3,2% ВВП, предусмотренных ранее.



Закон устанавливает прогнозируемый уровень инфляции на 2017 год на уровне 3,8% вместо 4% в действующей редакции. Документ также предполагает увеличить нормативную величину Резервного фонда до 6 трлн 453,3 млрд руб. с 6 трлн 76,4 млрд руб.

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