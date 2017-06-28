Новости дня
В Екатеринбурге неизвестные украли деньги и телефоны из салона связи «Евросеть»
28 июнь 2017 (13:23)
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2017. В Екатеринбурге неизвестные совершили кражу денежных средств и телефонов из салона связи «Евросеть» на улице Восстания, 50. Об этом сообщили УрБК в пресс-службе городского УМВД России.
«Сегодня в 4 утра в отдел полиции поступило сообщение от директора салона сотовой связи на Восстания, 50 о том, что неизвестные проникли в салон и похитили денежные средства и телефоны. В настоящее время полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», — пояснили в пресс-службе.
«Сегодня в 4 утра в отдел полиции поступило сообщение от директора салона сотовой связи на Восстания, 50 о том, что неизвестные проникли в салон и похитили денежные средства и телефоны. В настоящее время полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», — пояснили в пресс-службе.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге из здания администрации Чкаловского района украли деньги и документы
- В Екатеринбурге из здания администрации Чкаловского района украли деньги и документы
- В Екатеринбурге неизвестные вынесли из рекламного агентства пять ноутбуков на 95 тыс. рублей
- В Екатеринбурге ограбили еще один салон связи «Евросеть»
- В Екатеринбурге неизвестные разбили витрины театра музкомедии
Loading...