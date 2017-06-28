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Банк России начал проект по маркировке МФО в интернете

УрБК, Москва, 28.06.2017. Банк России приступил к реализации проекта по маркировке в поисковой выдаче системы «Яндекс» сайтов микрофинансовых организаций (МФО), сведения о которых содержатся одновременно в государственном реестре МФО и в реестре одной из трех действующих саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка (СРО). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



В соответствии с совместным проектом Банка России и компании «Яндекс» в поисковой выдаче системы «Яндекс» появился специальный «маркер» (зеленый кружок с галочкой и надписью «Реестр ЦБ РФ»), информирующий потребителя о том, что на промаркированном сайте предлагаются финансовые услуги компании, которая имеет статус микрофинансовой организации.



Это означает, что сведения о ней внесены в государственный реестр МФО, надзор за компанией осуществляется напрямую Банком России или через саморегулируемую организацию, членом которой она является, и деятельность такого кредитора регулируется законодательством, защищающим права и интересы потребителей финансовых услуг на микрофинансовом рынке.



«Проект станет важной частью деятельности Банка России по противодействию нелегальным кредиторам. Новый инструмент предоставляет потребителю возможность выбирать в онлайн-пространстве компании, которые работают законно и обладают соответствующим статусом. В свою очередь, нелегальные компании, в том числе двойники, действующие в интернете, будут лишены возможности вводить в заблуждение потребителя, выдавая себя за микрофинансовые организации», — говорится в сообщении регулятора.



В дальнейшем проект может быть распространен и на другие сегменты финансового рынка, в которых взаимодействие между потребителями услуг и поставщиками чаще происходит через интернет. Сейчас прорабатывается вопрос о маркировании сайтов компаний из таких сегментов.

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