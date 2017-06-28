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В Екатеринбурге на четыре месяца ограничат движение по проспекту Ленина
28 июнь 2017 (12:40)
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2017. В Екатеринбурге ООО «Региональное ДРСУ» четыре месяца будет ограничивать движение транспорта по проспекту Ленина от Московской до 8 Марта. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.
«С 28 июня по 30 октября специалисты будут ремонтировать центральную улицу города. Также ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» закроет движение транспорта по улице XXII Партсъезда от 40-летия Октября до Фестивальной. Ограничения, связанные с проведением работ по ремонту проезжей части, продлятся с 28 июня по 5 июля 2017 года», — говорится в сообщении.
«С 28 июня по 30 октября специалисты будут ремонтировать центральную улицу города. Также ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» закроет движение транспорта по улице XXII Партсъезда от 40-летия Октября до Фестивальной. Ограничения, связанные с проведением работ по ремонту проезжей части, продлятся с 28 июня по 5 июля 2017 года», — говорится в сообщении.
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