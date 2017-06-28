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Свердловская область сэкономит 330 млн рублей на лечении коров от лейкоза

28 июнь 2017 (12:21)

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2017. Благодаря разработкам уральских ученых по защите коров от лейкоза Свердловская область сэкономит 330 млн руб. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Дело в том, что в начале года правительство РФ утвердило новые правила предоставления субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Одно из условий для получения господдержки — отсутствие в регионе молока от коров, зараженных лейкозом. Из-за этого требования «молочных» субсидий в этом году лишится значительная часть аграриев страны.

«Страны Евросоюза уже давно отказались принимать на промпереработку молоко от лейкозных коров. Подобная тенденция наметилась и в нашей стране. Минсельхоз России будет выплачивать субсидии на развитие молочного животноводства только тем регионам, в которых крупный рогатый скот полностью оздоровлен от лейкоза», — отметил министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев.

По его словам, Свердловская область стала первым субъектом России, в котором была полностью решена проблема заболевания коров лейкозом.

«Мы потратили 19 лет, чтобы полностью оздоровить свое стадо от лейкоза. В далеком 1991 году наша область была одной из самых неблагополучных, 80% ферм имели зараженных животных. Сегодня Свердловская область — одна из немногих в России, где животноводы забыли о проблеме лейкоза», — рассказала ректор УрГАУ Ирина Донник.

По ее словам, лейкоз — одно из самых серьезных и сложных заболеваний в России, в том числе и с экономической точки зрения. Речь о финансовых потерях в случаях заболевания, гибели, вынужденного убоя, снижения молочной продуктивности и введения ограничений на реализацию племенного молодняка, молока и молочных продуктов.

В 2016 году Свердловская область получила в качестве «молочных» субсидий 1,38 млрд руб. из областного бюджета и 330 млн руб. из федерального. На каждый произведенный литр молока уральские аграрии получают 3,26 руб., в северных районах — 3,5 руб. Это одна из высоких субсидий в стране.

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