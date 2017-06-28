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Свердловская область сэкономит 330 млн рублей на лечении коров от лейкоза

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2017. Благодаря разработкам уральских ученых по защите коров от лейкоза Свердловская область сэкономит 330 млн руб. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.



Дело в том, что в начале года правительство РФ утвердило новые правила предоставления субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Одно из условий для получения господдержки — отсутствие в регионе молока от коров, зараженных лейкозом. Из-за этого требования «молочных» субсидий в этом году лишится значительная часть аграриев страны.



«Страны Евросоюза уже давно отказались принимать на промпереработку молоко от лейкозных коров. Подобная тенденция наметилась и в нашей стране. Минсельхоз России будет выплачивать субсидии на развитие молочного животноводства только тем регионам, в которых крупный рогатый скот полностью оздоровлен от лейкоза», — отметил министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев.



По его словам, Свердловская область стала первым субъектом России, в котором была полностью решена проблема заболевания коров лейкозом.



«Мы потратили 19 лет, чтобы полностью оздоровить свое стадо от лейкоза. В далеком 1991 году наша область была одной из самых неблагополучных, 80% ферм имели зараженных животных. Сегодня Свердловская область — одна из немногих в России, где животноводы забыли о проблеме лейкоза», — рассказала ректор УрГАУ Ирина Донник.



По ее словам, лейкоз — одно из самых серьезных и сложных заболеваний в России, в том числе и с экономической точки зрения. Речь о финансовых потерях в случаях заболевания, гибели, вынужденного убоя, снижения молочной продуктивности и введения ограничений на реализацию племенного молодняка, молока и молочных продуктов.



В 2016 году Свердловская область получила в качестве «молочных» субсидий 1,38 млрд руб. из областного бюджета и 330 млн руб. из федерального. На каждый произведенный литр молока уральские аграрии получают 3,26 руб., в северных районах — 3,5 руб. Это одна из высоких субсидий в стране.

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