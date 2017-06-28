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ВЦИОМ: россияне видят военную угрозу в США и Украине

Среди россиян, которые считают возможным военное нападение на Россию, более половины потенциальным агрессором видят США и около трети — Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.



Как отмечается, в существование военной угрозы для России верят 38% респондентов, а 53% опасности не видят. Среди тех опрошенных, которые считают вероятным нападение, в качестве источников агрессии называют США (63%) и Украину (31%). Кроме того, в потенциальные агрессоры россияне вносят НАТО (7%), Китай (5%), Великобританию и группировку «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. ред.) (по 4%), а также Сирию и Германию (по 3%).



В то же время поддержку «в сложной ситуации» респонденты ожидают от Китая (41%), Белоруссии (25%) и Казахстана (18%), а 10% опрошенных уверены, что искать помощи России неоткуда.

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