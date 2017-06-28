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В метро Нью-Йорка при сходе поезда с рельсов пострадали 34 человека
28 июнь 2017 (12:12)
В метрополитене Нью-Йорка два вагона поезда сошли с рельсов, в результате чего пострадали не менее 34 человек. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Fox News.
По словам комиссара пожарного управления города Дэниела Нигро, операция проходит с большими сложностями, но спасателям удается помочь пострадавшим.
Отмечается, что инцидент произошел утром на маршруте А между 135-й и 125-й улицами. В результате экстренного торможения два вагона поезда сошли с рельсов и врезались в стену тоннеля.
Согласно последним данным, 34 человека пострадали, в том числе в результате задымления, 17 были госпитализированы.
В настоящее время отвечающая за метро организация начала расследование с целью выяснить причину экстренного торможения поезда, которая и привела к инциденту.
По словам комиссара пожарного управления города Дэниела Нигро, операция проходит с большими сложностями, но спасателям удается помочь пострадавшим.
Отмечается, что инцидент произошел утром на маршруте А между 135-й и 125-й улицами. В результате экстренного торможения два вагона поезда сошли с рельсов и врезались в стену тоннеля.
Согласно последним данным, 34 человека пострадали, в том числе в результате задымления, 17 были госпитализированы.
В настоящее время отвечающая за метро организация начала расследование с целью выяснить причину экстренного торможения поезда, которая и привела к инциденту.
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