Дайджест
Число пользователей Facebook достигло 2 млрд
28 июнь 2017 (12:12)
Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что число пользователей соцсети достигло 2 млрд человек. Об этом сообщает «Газета.ру».
«По состоянию на сегодняшнее утро сообщество Facebook официально насчитывает 2 млрд человек», — написал он в своем фейсбуке.
Он добавил, что «рад быть со всеми в этом путешествии».
«По состоянию на сегодняшнее утро сообщество Facebook официально насчитывает 2 млрд человек», — написал он в своем фейсбуке.
Он добавил, что «рад быть со всеми в этом путешествии».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Facebook подключил в Индии бесплатные интернет-сервисы
- Facebook потребовал у своих пользователей удостоверение личности
- Марк Цукерберг надеется, что Facebook вытеснит другие соцсети в России
- Более 900 миллионов пользователей заходят в Facebook ежемесячно
- Количество пользователей соцсети Facebook превысило 845 млн. человек
Loading...