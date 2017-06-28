Дайджест

Число пользователей Facebook достигло 2 млрд

28 июнь 2017 (12:12)

Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что число пользователей соцсети достигло 2 млрд человек. Об этом сообщает «Газета.ру».

«По состоянию на сегодняшнее утро сообщество Facebook официально насчитывает 2 млрд человек», — написал он в своем фейсбуке.

Он добавил, что «рад быть со всеми в этом путешествии».

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