Дайджест

Число пользователей Facebook достигло 2 млрд

Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что число пользователей соцсети достигло 2 млрд человек. Об этом сообщает «Газета.ру».



«По состоянию на сегодняшнее утро сообщество Facebook официально насчитывает 2 млрд человек», — написал он в своем фейсбуке.



Он добавил, что «рад быть со всеми в этом путешествии».

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