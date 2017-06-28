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В Китае суеверная пассажирка бросила в двигатель несколько монет

Суеверная пассажирка задержала рейс из Шанхая на несколько часов, бросив монеты в двигатель самолета «на удачу». Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Channel NewsAsia.



80-летняя женщина была задержана полицией в международном аэропорту Шанхая Пудун после инцидента, из-за которого 150 пассажиров были эвакуированы из самолета, направлявшегося в Гуанчжоу на юге Китая.

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