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В Китае суеверная пассажирка бросила в двигатель несколько монет
28 июнь 2017 (12:11)
Суеверная пассажирка задержала рейс из Шанхая на несколько часов, бросив монеты в двигатель самолета «на удачу». Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Channel NewsAsia.
80-летняя женщина была задержана полицией в международном аэропорту Шанхая Пудун после инцидента, из-за которого 150 пассажиров были эвакуированы из самолета, направлявшегося в Гуанчжоу на юге Китая.
80-летняя женщина была задержана полицией в международном аэропорту Шанхая Пудун после инцидента, из-за которого 150 пассажиров были эвакуированы из самолета, направлявшегося в Гуанчжоу на юге Китая.
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