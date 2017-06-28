Дайджест

Вирус Petya атаковал Чернобыльскую АЭС

Электронный документооборот на Чернобыльской атомной электростанции поражен вирусом-шифровальщиком Petya.A. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление начальника смены ЧАЭС Владимира Ильчука.



«Предварительная информация, что некоторые компьютеры были заражены вирусом. Поэтому, как только эта хакерская атака началась, была дана персональная команда компьютерных рабочих в местах персонала компьютеры отключить», — сообщил он.



При этом В.Ильчук отметил, что радиационной угрозы из-за кибератаки нет, ухудшения обстановки с излучением на АЭС не выявлено.



«Документооборот полностью остановлен, потому что сейчас он у нас электронный. То есть у нас рапорты, показатели направляются по электронной почте, и сейчас делать это возможности нет», — сказал он.



«В связи с кибератакой не работает сайт Чернобыльской АЭС chnpp.gov.ua. Все технологические системы станции работают в обычном режиме», — заявили в пресс-центре Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: