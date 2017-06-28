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Компания Lenovo объявила цены на смартфоны Motorola в России

УрБК, Москва, 28.06.2017. Компания Lenovo, которая является владельцем бренда Motorola, объявила цены на смартфоны этой марки в России. Об этом сообщают «Ведомости».



Новые телефоны под старым брендом Motorola были представлены накануне, 27 июня. В частности, речь идет о моделях Moto E4 и Moto E4 Plus (процессор на 4 ядра, 16 гигабайт встроенной памяти, камера — 13 мегапикселей). Их цены в рознице составят 10 тыс. и 14 тыс. руб. соответственно. В продаже смартфоны появятся в следующем месяце.



Смартфон, продолжение модульной серии Z2 Play (8 ядер, 32 гигабайта встроенной памяти, камера — 12 мегапикселей, возможность крепления фирменных Moto Mods) будет стоить в розничной продаже 35 тыс. руб.



Цены на самые бюджетные телефоны С и С Plus (4 ядра, 8 гигабайт встроенной памяти, камера — 8 мегапикселей) составят 5 тыс. и 6,5 тыс. руб. соответственно.

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