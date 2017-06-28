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Жителям Среднего Урала рекомендуют быть внимательными при употреблении блюд «нетрадиционной» кухни летом
28 июнь 2017 (11:37)
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2017. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рекомендует жителям Среднего Урала быть внимательными при употреблении блюд «нетрадиционной» кухни летом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет, в частности, о блюдах японской, китайской и вьетнамской кухни, которые в последние годы стали очень популярны среди потребителей.
«Особенность блюд такой кухни: имея в своем составе рыбу, морепродукты или иные продукты животного происхождения в сыром виде, они не подлежат хранению и должны готовиться непосредственно перед раздачей по заказу посетителей. А значит, производиться они должны в стационарных организациях общественного питания», — говорится в сообщении.
На контроле Управления Роспотребнадзора находятся 150 субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющие предпринимательскую деятельность, связанную с производством готовой кулинарной продукции «нетрадиционной» кухни, на 158 объектах. Однако, по мнению специалистов, не все предприятия, работающие в данной сфере, добросовестно подают соответствующее уведомление в контролирующий орган.
За 2016 год на территории Свердловской области для проведения лабораторных испытаний было отобрано 1 тыс. 494 пробы блюд «нетрадиционной» кухни, в 300 из них были получены неудовлетворительные результаты по микробиологическим показателям (20,1% от общего числа отобранных проб, в 2015 году — 16,4%). За истекший период 2017 года из 674 отобранных проб неудовлетворительный результат показали 124 (18,4%, за аналогичный период 2016 года —17,3%). Это наибольший удельный вес неудовлетворительных результатов среди всех приоритетных групп продуктов.
«С наступлением лета потребители «нетрадиционной» кухни должны более внимательно относиться к предприятиям-изготовителям, условиям и длительности транспортировки при доставке блюд, внешнему виду продукции, наличию необходимой информации о продукции (наличие маркировки с указанием состава, даты и времени изготовления, сроках годности, условий хранения)», — отмечают в ведомстве.
Речь идет, в частности, о блюдах японской, китайской и вьетнамской кухни, которые в последние годы стали очень популярны среди потребителей.
«Особенность блюд такой кухни: имея в своем составе рыбу, морепродукты или иные продукты животного происхождения в сыром виде, они не подлежат хранению и должны готовиться непосредственно перед раздачей по заказу посетителей. А значит, производиться они должны в стационарных организациях общественного питания», — говорится в сообщении.
На контроле Управления Роспотребнадзора находятся 150 субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющие предпринимательскую деятельность, связанную с производством готовой кулинарной продукции «нетрадиционной» кухни, на 158 объектах. Однако, по мнению специалистов, не все предприятия, работающие в данной сфере, добросовестно подают соответствующее уведомление в контролирующий орган.
За 2016 год на территории Свердловской области для проведения лабораторных испытаний было отобрано 1 тыс. 494 пробы блюд «нетрадиционной» кухни, в 300 из них были получены неудовлетворительные результаты по микробиологическим показателям (20,1% от общего числа отобранных проб, в 2015 году — 16,4%). За истекший период 2017 года из 674 отобранных проб неудовлетворительный результат показали 124 (18,4%, за аналогичный период 2016 года —17,3%). Это наибольший удельный вес неудовлетворительных результатов среди всех приоритетных групп продуктов.
«С наступлением лета потребители «нетрадиционной» кухни должны более внимательно относиться к предприятиям-изготовителям, условиям и длительности транспортировки при доставке блюд, внешнему виду продукции, наличию необходимой информации о продукции (наличие маркировки с указанием состава, даты и времени изготовления, сроках годности, условий хранения)», — отмечают в ведомстве.
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