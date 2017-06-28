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Жителям Среднего Урала рекомендуют быть внимательными при употреблении блюд «нетрадиционной» кухни летом

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2017. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рекомендует жителям Среднего Урала быть внимательными при употреблении блюд «нетрадиционной» кухни летом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Речь идет, в частности, о блюдах японской, китайской и вьетнамской кухни, которые в последние годы стали очень популярны среди потребителей.



«Особенность блюд такой кухни: имея в своем составе рыбу, морепродукты или иные продукты животного происхождения в сыром виде, они не подлежат хранению и должны готовиться непосредственно перед раздачей по заказу посетителей. А значит, производиться они должны в стационарных организациях общественного питания», — говорится в сообщении.



На контроле Управления Роспотребнадзора находятся 150 субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющие предпринимательскую деятельность, связанную с производством готовой кулинарной продукции «нетрадиционной» кухни, на 158 объектах. Однако, по мнению специалистов, не все предприятия, работающие в данной сфере, добросовестно подают соответствующее уведомление в контролирующий орган.



За 2016 год на территории Свердловской области для проведения лабораторных испытаний было отобрано 1 тыс. 494 пробы блюд «нетрадиционной» кухни, в 300 из них были получены неудовлетворительные результаты по микробиологическим показателям (20,1% от общего числа отобранных проб, в 2015 году — 16,4%). За истекший период 2017 года из 674 отобранных проб неудовлетворительный результат показали 124 (18,4%, за аналогичный период 2016 года —17,3%). Это наибольший удельный вес неудовлетворительных результатов среди всех приоритетных групп продуктов.



«С наступлением лета потребители «нетрадиционной» кухни должны более внимательно относиться к предприятиям-изготовителям, условиям и длительности транспортировки при доставке блюд, внешнему виду продукции, наличию необходимой информации о продукции (наличие маркировки с указанием состава, даты и времени изготовления, сроках годности, условий хранения)», — отмечают в ведомстве.

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