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Рынок ОСАГО сможет «продержаться» без повышения тарифа до конца 2018 года

УрБК, Москва, 28.06.2017. Рынок «автогражданки» сможет выдерживать убыточность без повышения тарифа ОСАГО до конца 2018 года. Такой прогноз озвучил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, сообщает «Банку.ру».



«Если государством, Центральным банком будет принято решение этот тариф держать, то к концу 2018 года рынок нынешний, его степень капитализации этого дела не выдержит, лицензии будут сданы очень многими компаниями», — сказал он.



По его словам, пока рано оценивать, насколько повлияло на уменьшение убыточности введение натурального возмещения в «автогражданке», которое действует с 28 апреля и призвано сократить издержки страховщиков на судебные выплаты недобросовестным автоюристам. Страховщики предлагали «ввести натуральный вид как меньшее из зол по сравнению с автоюристами», пояснил он.



«Скорее всего (убыточность — прим. ред.), не выровняется полностью, — считает И. Юргенс. — Дополнительные требования, которые были введены к ремонту по ОСАГО (ремонт только новыми деталями, ремонт гарантийных автомобилей у дилеров), удорожали средний чек выплаты страховщика на 13%».



По данным Банка России, в I квартале 2017 года страховщики выплатили по ОСАГО на 4,2 млрд руб. больше, чем собрали: сборы составили 48,2 млрд руб., выплаты — 52,4 млрд руб.

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