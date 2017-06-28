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Несколько российских банков были заражены в результате хакерской атаки
28 июнь 2017 (10:46)
УрБК, Москва, 28.06.2017. Банку России известно о выявленных случаях заражения российских банков в результате компьютерной атаки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
«Банк России сообщает о выявлении компьютерных атак, направленных на российские кредитные организации. По информации Банка России, в результате атак зафиксированы единичные случаи заражения объектов информационной инфраструктуры», — отметили в пресс-службе.
Регулятор отмечает, что не зафиксированы нарушения в работе систем банков и в предоставлении сервисов клиентам.
«В настоящее время Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России совместно с кредитными организациями работает над устранением последствий выявленных компьютерных атак», — сообщила пресс-служба регулятора.
Как сообщалось ранее, ряд компаний и банков РФ во вторник подверглись вирусной атаке.
«Банк России сообщает о выявлении компьютерных атак, направленных на российские кредитные организации. По информации Банка России, в результате атак зафиксированы единичные случаи заражения объектов информационной инфраструктуры», — отметили в пресс-службе.
Регулятор отмечает, что не зафиксированы нарушения в работе систем банков и в предоставлении сервисов клиентам.
«В настоящее время Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России совместно с кредитными организациями работает над устранением последствий выявленных компьютерных атак», — сообщила пресс-служба регулятора.
Как сообщалось ранее, ряд компаний и банков РФ во вторник подверглись вирусной атаке.
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