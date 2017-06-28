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В Заречном местная жительница незаконно переоборудовала бомбоубежище в spa-салон
28 июнь 2017 (10:20)
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2017. В Заречном выявлен факт использования противорадиационного убежища местной жительницей без надлежаще оформленных документов. В ходе проверки было установлено, что сооружение гражданской обороны использовалось под спа-салон, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В связи с этим было возбуждено административное дело по части 2 статьи 7.24 КоАП РФ «Использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда».
Мировой судья судебного участка № 2 Заречного судебного района оштрафовал местную жительницу на 1 тыс. руб. В настоящее время помещение противорадиационного убежища освобождено.
В связи с этим было возбуждено административное дело по части 2 статьи 7.24 КоАП РФ «Использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда».
Мировой судья судебного участка № 2 Заречного судебного района оштрафовал местную жительницу на 1 тыс. руб. В настоящее время помещение противорадиационного убежища освобождено.
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