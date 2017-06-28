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Рынок МФО в Свердловской области вырос за год на 26%
28 июнь 2017 (09:55)
УрБК, Москва, 28.06.2017. На текущий момент объем рынка микрофинансовых организаций (МФО) в Свердловской области достигает 14,5 млрд руб., рост за годовой период составляет порядка 26%. Об этом сообщает компания «Домашние деньги».
На сегодня микрофинансовые организации выдают каждый третий займ в сегменте беззалогового розничного кредитования. Напомним, что два года назад лишь каждый пятый приходился на рынок МФО.
«МФО работают с менее платежеспособным населением, их средний ежемесячный доход не превышает 30-50 тыс. руб. на семью. Зачастую у этих людей кредитная история уже испорчена, поэтому банки им в 100% случаях отказывают в получении необходимой суммы», — говорится в сообщении.
На текущий момент около 63% клиентов МФО оформляют займы на неотложные нужды, около 20% — на ремонт, 4% — на покупку техники/мебели, 13% называют другую причину.
Доля повторных клиентов МФО в Свердловской области на 1 июня 2017 года превышает порядка 60% (46% рост за год).
Как показала статистика, на платежеспособность заемщика МФО влияют не только традиционные факторы (уровень заработной платы, кредитная история), но и вид занятости.
Самыми дисциплинированными в Свердловской области являются сотрудники банков и МФО — вероятность дефолта составляет 8% и 9% соответственно, на третьем месте — домохозяйки — 10%. Дальше идут военные — 11%, полицейские, воспитатели в детском саду и учителя в школе — 12%.
Высокая вероятность дефолта отмечается у риэлторов — 28%, официантов, пекарей, водителей такси и строителей — 27%.
На сегодня микрофинансовые организации выдают каждый третий займ в сегменте беззалогового розничного кредитования. Напомним, что два года назад лишь каждый пятый приходился на рынок МФО.
«МФО работают с менее платежеспособным населением, их средний ежемесячный доход не превышает 30-50 тыс. руб. на семью. Зачастую у этих людей кредитная история уже испорчена, поэтому банки им в 100% случаях отказывают в получении необходимой суммы», — говорится в сообщении.
На текущий момент около 63% клиентов МФО оформляют займы на неотложные нужды, около 20% — на ремонт, 4% — на покупку техники/мебели, 13% называют другую причину.
Доля повторных клиентов МФО в Свердловской области на 1 июня 2017 года превышает порядка 60% (46% рост за год).
Как показала статистика, на платежеспособность заемщика МФО влияют не только традиционные факторы (уровень заработной платы, кредитная история), но и вид занятости.
Самыми дисциплинированными в Свердловской области являются сотрудники банков и МФО — вероятность дефолта составляет 8% и 9% соответственно, на третьем месте — домохозяйки — 10%. Дальше идут военные — 11%, полицейские, воспитатели в детском саду и учителя в школе — 12%.
Высокая вероятность дефолта отмечается у риэлторов — 28%, официантов, пекарей, водителей такси и строителей — 27%.
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