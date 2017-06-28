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В Свердловской области энергетики через суд взыщут 411 млн рублей для Фонда капремонта

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2017. Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» как агент регионального фонда капитального ремонта по сбору взносов начал претензионно-исковую работу в отношении должников и намерен через суд взыскать 411 млн руб. с 147 тыс. 770 потребителей. Об этом сообщает пресс-служба компании.



По данным компании, в структуре общей задолженности долг населения составляет 372 млн руб., а организаций — 39 млн руб. «ЭнергосбыТ Плюс» направил неплательщикам досудебные предупреждения и смс-уведомления с требованием погасить долг до обращения в суд.



«Если должники не произведут оплату, энергосбытовая компания будет вынуждена обратиться в суд для взыскания долга в принудительном порядке. Издержки, понесенные Энергосбытом, будут возложены на должника», —отмечают в пресс-службе компании.

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