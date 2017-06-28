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В Свердловской области энергетики через суд взыщут 411 млн рублей для Фонда капремонта

28 июнь 2017 (09:15)

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2017. Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» как агент регионального фонда капитального ремонта по сбору взносов начал претензионно-исковую работу в отношении должников и намерен через суд взыскать 411 млн руб. с 147 тыс. 770 потребителей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным компании, в структуре общей задолженности долг населения составляет 372 млн руб., а организаций — 39 млн руб. «ЭнергосбыТ Плюс» направил неплательщикам досудебные предупреждения и смс-уведомления с требованием погасить долг до обращения в суд.

«Если должники не произведут оплату, энергосбытовая компания будет вынуждена обратиться в суд для взыскания долга в принудительном порядке. Издержки, понесенные Энергосбытом, будут возложены на должника», —отмечают в пресс-службе компании.

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