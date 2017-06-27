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В Нижнем Тагиле гражданин Узбекистана осужден за контрабанду лесоматериалов стоимостью 4 млн рублей
27 июнь 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2017. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении 47-летнего уроженца Узбекистана, который обвинялся по части 1 статьи 226.1 «Контрабанда стратегически важных товаров» и пункту «г» части 2 статьи 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей».
Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, в ходе проверки надзорного ведомства специалисты обнаружили, что гражданин Узбекистана незаконно переместил через таможенную границу ЕАЭС лесоматериалы хвойных пород стоимостью более 4 млн руб. Кроме того, он уклонился от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере (свыше 7 млн руб.).
Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и приговорил к лишению свободы на 3,5 года условно с испытательным сроком на 2 года и штрафом в размере 200 тыс. руб.
Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, в ходе проверки надзорного ведомства специалисты обнаружили, что гражданин Узбекистана незаконно переместил через таможенную границу ЕАЭС лесоматериалы хвойных пород стоимостью более 4 млн руб. Кроме того, он уклонился от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере (свыше 7 млн руб.).
Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и приговорил к лишению свободы на 3,5 года условно с испытательным сроком на 2 года и штрафом в размере 200 тыс. руб.
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