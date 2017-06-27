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Популярность США в мире снизилась при Дональде Трампе

27 июнь 2017 (17:04)

Взгляд стран мира на США изменился в худшую сторону с того момента, как президентом страны стал Дональд Трамп. К такому выводу пришли специалисты центра Pew Research Center по итогам исследования в 37 странах. Об этом сообщает «Газета.ру».

Выяснилось, что имидж США пострадал практически во всех странах Европы, Азии и других частях света за исключением двух государств: России и Израиля.

По данным исследователей, в последние годы правления бывшего президента Барака Обамы позитивный образ США складывался в среднем у 64% респондентов из разных стран, тогда как после пяти месяцев правления Д.Трампа этот процент снизился до 49.

В то же время уверенность в том, что президент США проводит правильную политику, при Б.Обаме наблюдалась в среднем у 64% опрошенных, а при Трампе — у 22%.

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