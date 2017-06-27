Дайджест

Российские мессенджеры заявили о росте популярности на фоне слухов о блокировке Telegram

27 июнь 2017 (17:04)

Представители нескольких российских мессенджеров заявили о росте популярности на фоне слухов о возможной блокировке Telegram. Об этом сообщает «Газета.ру».

В пресс-службе ICQ заявили о росте регистраций в 1,5 раза. Руководитель подразделения Instant Messaging Mail.Ru Group Игорь Ермаков рассказал, что в понедельник, 26 июня, на 29% выросло количество новых лайв-чатов и каналов.

Как сообщили представители мессенджера TamTam, в сервисе также наблюдается резкий рост количества каналов.

«В среднем с момента запуска мессенджера в конце мая пользователи заводили около 1000 каналов в день. В последние дни создают более 3000 в день», — рассказали в пресс-службе.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...