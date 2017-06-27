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Российские мессенджеры заявили о росте популярности на фоне слухов о блокировке Telegram

Представители нескольких российских мессенджеров заявили о росте популярности на фоне слухов о возможной блокировке Telegram. Об этом сообщает «Газета.ру».



В пресс-службе ICQ заявили о росте регистраций в 1,5 раза. Руководитель подразделения Instant Messaging Mail.Ru Group Игорь Ермаков рассказал, что в понедельник, 26 июня, на 29% выросло количество новых лайв-чатов и каналов.



Как сообщили представители мессенджера TamTam, в сервисе также наблюдается резкий рост количества каналов.



«В среднем с момента запуска мессенджера в конце мая пользователи заводили около 1000 каналов в день. В последние дни создают более 3000 в день», — рассказали в пресс-службе.

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