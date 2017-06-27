Дайджест
Google оштрафован на 2,4 млрд евро
27 июнь 2017 (17:04)
Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордную сумму в размере €2,4 млрд. Об этом сообщает «Газета.ру».
Как стало известно, Google злоупотреблял доминирующим положением на рынке поисковых систем. Он формировал выдачу результатов в поиске по отдельным товарам и услугам таким образом, что коммерческие партнеры корпорации оказывались на первых позициях.
Уточняется, что Еврокомиссия проводит расследование в отношении Google уже семь лет.
Как стало известно, Google злоупотреблял доминирующим положением на рынке поисковых систем. Он формировал выдачу результатов в поиске по отдельным товарам и услугам таким образом, что коммерческие партнеры корпорации оказывались на первых позициях.
Уточняется, что Еврокомиссия проводит расследование в отношении Google уже семь лет.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ФАС и Google договорились о деталях мирового соглашения
- Арбитражный суд перенес рассмотрение дела ФАС и Google на 28 февраля
- Рассмотрение дела Google и ФАС о штрафе на 438 млн рублей отложили на 14 февраля
- ФАС России оштрафовала Google на 438 млн руб.
- Антимонопольные органы США расследуют несколько дел против корпорации Google
Loading...