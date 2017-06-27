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Google оштрафован на 2,4 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордную сумму в размере €2,4 млрд. Об этом сообщает «Газета.ру».



Как стало известно, Google злоупотреблял доминирующим положением на рынке поисковых систем. Он формировал выдачу результатов в поиске по отдельным товарам и услугам таким образом, что коммерческие партнеры корпорации оказывались на первых позициях.



Уточняется, что Еврокомиссия проводит расследование в отношении Google уже семь лет.

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