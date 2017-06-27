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Боливия обвинила США в росте наркотрафика

Президент Боливии Эво Моралес считает, что антинаркотическая политика США приводит к росту незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщает RT.



«Где есть DEA (управление по борьбе с наркотиками США) и военные базы США, там растут наркотрафик, преступность, незаконное обогащение, коррумпированные элиты и предатели родины», — написал Э.Моралес в Twitter.



Он отметил, что именно из-за неолиберальных правительств и военных диктатур, установленных с помощью США, произошел расцвет наркоторговли.



«Какой моралью руководствуются США, проверяя другие страны, когда их потребление кокаина составляет 1,6%, в то время как в среднем по миру — 0,4%?» — задался вопросом боливийский лидер.



По его словам, США под видом антинаркотической борьбы вмешиваются в дела других государств и ничего не делают для снижения потребления наркотиков среди своего населения.



Ранее Э.Моралес назвал американского президента Дональда Трампа деспотом за его отношение к мигрантам, женщинам и насилию.

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