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ВЦИОМ: Молодые россияне циничны и ориентированы на материальные ценности

Молодые россияне характеризуют себя как более циничных людей. Об этом сообщает RT.



«Самыми типичными характеристиками молодежи в нашей стране являются общительность, аккуратность, любовь к спорту, активность и ориентация на материальные ценности», — отмечают во ВЦИОМе.



Согласно мнению более 50% респондентов во всех возрастных группах, молодежь в России законопослушна и положительно относится к российским властям.



При этом 18-24-летние россияне стали характеризовать самих себя как более циничных, а 25-34-летние — как более агрессивно настроенных людей.



Как юные, так и пожилые жители страны отметили рост патриотизма среди молодежи (в группе от 18 до 24 лет — 52% в 2017 году против 45% в 2014-м, в группе 60-летних и старше — 62% против 42% соответственно).



Респонденты данных возрастных группы также указывают на храбрость молодежи (среди 18–24-летних — 62% сейчас против 55% в 2014 году; среди тех, кто старше 60, — 60% против 46%) и отзывчивость (58% против 49% и 61% против 41% соответственно).

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