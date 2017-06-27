Два дома, один капремонт

Жители девятиэтажного дома на улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге оказались буквально заложниками собственного адреса. Дело в том, что он объединяет два разных дома, имеющих отдельные строительные конструкции, инженерные коммуникации и даже управляющие организации. Сквозная в доме лишь нумерация квартир. Тем не менее когда жители одного из сдвоенных МКД решили собирать средства на капремонт на специальном счете, региональные Фонд капремонта и Департамент государственного жилищного и строительного надзора отказали им в выходе из «общего котла». Свое право собственники пытаются отстоять через суды с февраля 2017 года.В Екатеринбурге по адресу ул. Серафимы Дерябиной, 43 расположены два конструктивно отдельных дома. Согласно заключению строительно-технической экспертизы, МКД имеют самостоятельные фундаменты, кровли, инженерные сети, а между собой соединены температурным швом. При строительстве зданиям были присвоены разные номера — 9а и 9б, они даже были введены в эксплуатацию в разное время и независимо друг от друга.«Здания не имеют общих строительных конструкций (конструктивных элементов) и разделены зазором в месте примыкания торцовыми стенами, а снос одного из зданий не изменит конструктивных частей и функционального назначения другого здания», — указывают авторы экспертизы.По сути, единственное, что объединяет два дома — сквозная нумерация квартир и подъездов. Даже управляющие организации разные. Зданием, в котором расположены подъезды с 1 по 4, управляет ТСЖ «Регион», второй частью с 5 по 8 подъезд — ТСЖ «Южный». По словам местных жителей, подобная ситуация сложилась с 1970-х годов, когда построили здания. С тех пор между собственниками двух зданий продолжалась война вплоть до разбирательств, кому какие клумбы принадлежат.В октябре 2016 года жители дома, который находится под управлением ТСЖ «Южный», решили изменить способ формирования фонда капитального ремонта — создать спецсчет и выйти из «общего котла». 31 октября ТСЖ направило протокол общего собрания с приложениями в Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Однако обе организации отказались регистрировать спецсчет, несмотря на то, что документы ТСЖ «Южный» предоставило в срок и в полном объеме.В Фонде капремонта отказ собственникам объяснили тем, что дом по адресу улица Серафимы Дерябиной, 43 входит в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы целиком, без указания на его составные части или отдельные корпуса. В связи с этим решение об изменении способа формирования фонда капитального ремонта должны принимать собственники всего здания согласно установленному адресу, а не отдельных конструкций.Госжилстройнадзор в ответе собственникам пояснил, что формирование фонда на капремонт на спецсчете ТСЖ «Южный» невозможно, так как управление в доме происходит двумя организациями. В свою очередь, Жилищный кодекс РФ не предусматривает формирования нескольких фондов капитального ремонта в одном многоквартирном доме.Зимой 2017 года жители дома с 5-8 подъездами обратились в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с требованием признать незаконными решения регионального оператора и надзорного органа. Суд постановил удовлетворить требование истцов.«То обстоятельство, что в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2014-2044 годы, утвержденной постановлением правительства Свердловской области от 22 апреля 2014 года № 306-ПП, жилой дом по ул. Серафимы Дерябиной, 43 включен как единый объект, и не может являться основанием для отказа в удовлетворении иска, поскольку судом установлено, что фактически указанный дом представляет собой два отдельных жилых здания», — указано в решении суда.На основании этого Октябрьский районный суд обязал Департамент госжилстройнадзора в течение 10 дней с момента вступления приговора в силу внести в реестр специальных счетов запись об изменении способа формирования фонда капитального ремонта в многоквартирном доме по адресу г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 43 (подъезды 5-8), а Фонд капремонта перечислить средства собственников указанного дома на спецсчет ТСЖ «Южный».Ответчики обжаловали решение в Свердловском областном суде, который уже встал на сторону регионального оператора и надзорного органа. По словам председателя ТСЖ «Южный» Елены Васильевой, в облсуде изменение решения мотивировали все теми же аргументами: дом включен в региональную программу целиком, в одном доме не может быть два разных способа формирования фонда капитального ремонта. Естественно, в этом случае суд не обратил внимание на то, что фактически речь идет о двух разных домах.Председатель ТСЖ «Южный» отмечает, что на этом жители дома с 5-8 подъездами не намерены сдаваться и планируют снова обжаловать решение суда. Другого выбора у них просто нет, уверяет она. Ведь даже в случае, если им удастся уговорить жителей дома с 1-4 подъездами тоже перейти на формирование средств на капремонт на спецсчете, толку от этого не будет — вряд ли одна из организаций предоставит другой право единолично его администрировать.