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Два дома, один капремонт
27 июнь 2017 (16:16)
Жители девятиэтажного дома на улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге оказались буквально заложниками собственного адреса. Дело в том, что он объединяет два разных дома, имеющих отдельные строительные конструкции, инженерные коммуникации и даже управляющие организации. Сквозная в доме лишь нумерация квартир. Тем не менее когда жители одного из сдвоенных МКД решили собирать средства на капремонт на специальном счете, региональные Фонд капремонта и Департамент государственного жилищного и строительного надзора отказали им в выходе из «общего котла». Свое право собственники пытаются отстоять через суды с февраля 2017 года.
В Екатеринбурге по адресу ул. Серафимы Дерябиной, 43 расположены два конструктивно отдельных дома. Согласно заключению строительно-технической экспертизы, МКД имеют самостоятельные фундаменты, кровли, инженерные сети, а между собой соединены температурным швом. При строительстве зданиям были присвоены разные номера — 9а и 9б, они даже были введены в эксплуатацию в разное время и независимо друг от друга.
«Здания не имеют общих строительных конструкций (конструктивных элементов) и разделены зазором в месте примыкания торцовыми стенами, а снос одного из зданий не изменит конструктивных частей и функционального назначения другого здания», — указывают авторы экспертизы.
По сути, единственное, что объединяет два дома — сквозная нумерация квартир и подъездов. Даже управляющие организации разные. Зданием, в котором расположены подъезды с 1 по 4, управляет ТСЖ «Регион», второй частью с 5 по 8 подъезд — ТСЖ «Южный». По словам местных жителей, подобная ситуация сложилась с 1970-х годов, когда построили здания. С тех пор между собственниками двух зданий продолжалась война вплоть до разбирательств, кому какие клумбы принадлежат.
В октябре 2016 года жители дома, который находится под управлением ТСЖ «Южный», решили изменить способ формирования фонда капитального ремонта — создать спецсчет и выйти из «общего котла». 31 октября ТСЖ направило протокол общего собрания с приложениями в Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Однако обе организации отказались регистрировать спецсчет, несмотря на то, что документы ТСЖ «Южный» предоставило в срок и в полном объеме.
В Фонде капремонта отказ собственникам объяснили тем, что дом по адресу улица Серафимы Дерябиной, 43 входит в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы целиком, без указания на его составные части или отдельные корпуса. В связи с этим решение об изменении способа формирования фонда капитального ремонта должны принимать собственники всего здания согласно установленному адресу, а не отдельных конструкций.
Госжилстройнадзор в ответе собственникам пояснил, что формирование фонда на капремонт на спецсчете ТСЖ «Южный» невозможно, так как управление в доме происходит двумя организациями. В свою очередь, Жилищный кодекс РФ не предусматривает формирования нескольких фондов капитального ремонта в одном многоквартирном доме.
Зимой 2017 года жители дома с 5-8 подъездами обратились в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с требованием признать незаконными решения регионального оператора и надзорного органа. Суд постановил удовлетворить требование истцов.
«То обстоятельство, что в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2014-2044 годы, утвержденной постановлением правительства Свердловской области от 22 апреля 2014 года № 306-ПП, жилой дом по ул. Серафимы Дерябиной, 43 включен как единый объект, и не может являться основанием для отказа в удовлетворении иска, поскольку судом установлено, что фактически указанный дом представляет собой два отдельных жилых здания», — указано в решении суда.
На основании этого Октябрьский районный суд обязал Департамент госжилстройнадзора в течение 10 дней с момента вступления приговора в силу внести в реестр специальных счетов запись об изменении способа формирования фонда капитального ремонта в многоквартирном доме по адресу г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 43 (подъезды 5-8), а Фонд капремонта перечислить средства собственников указанного дома на спецсчет ТСЖ «Южный».
Ответчики обжаловали решение в Свердловском областном суде, который уже встал на сторону регионального оператора и надзорного органа. По словам председателя ТСЖ «Южный» Елены Васильевой, в облсуде изменение решения мотивировали все теми же аргументами: дом включен в региональную программу целиком, в одном доме не может быть два разных способа формирования фонда капитального ремонта. Естественно, в этом случае суд не обратил внимание на то, что фактически речь идет о двух разных домах.
Председатель ТСЖ «Южный» отмечает, что на этом жители дома с 5-8 подъездами не намерены сдаваться и планируют снова обжаловать решение суда. Другого выбора у них просто нет, уверяет она. Ведь даже в случае, если им удастся уговорить жителей дома с 1-4 подъездами тоже перейти на формирование средств на капремонт на спецсчете, толку от этого не будет — вряд ли одна из организаций предоставит другой право единолично его администрировать.
В Екатеринбурге по адресу ул. Серафимы Дерябиной, 43 расположены два конструктивно отдельных дома. Согласно заключению строительно-технической экспертизы, МКД имеют самостоятельные фундаменты, кровли, инженерные сети, а между собой соединены температурным швом. При строительстве зданиям были присвоены разные номера — 9а и 9б, они даже были введены в эксплуатацию в разное время и независимо друг от друга.
«Здания не имеют общих строительных конструкций (конструктивных элементов) и разделены зазором в месте примыкания торцовыми стенами, а снос одного из зданий не изменит конструктивных частей и функционального назначения другого здания», — указывают авторы экспертизы.
По сути, единственное, что объединяет два дома — сквозная нумерация квартир и подъездов. Даже управляющие организации разные. Зданием, в котором расположены подъезды с 1 по 4, управляет ТСЖ «Регион», второй частью с 5 по 8 подъезд — ТСЖ «Южный». По словам местных жителей, подобная ситуация сложилась с 1970-х годов, когда построили здания. С тех пор между собственниками двух зданий продолжалась война вплоть до разбирательств, кому какие клумбы принадлежат.
В октябре 2016 года жители дома, который находится под управлением ТСЖ «Южный», решили изменить способ формирования фонда капитального ремонта — создать спецсчет и выйти из «общего котла». 31 октября ТСЖ направило протокол общего собрания с приложениями в Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Однако обе организации отказались регистрировать спецсчет, несмотря на то, что документы ТСЖ «Южный» предоставило в срок и в полном объеме.
В Фонде капремонта отказ собственникам объяснили тем, что дом по адресу улица Серафимы Дерябиной, 43 входит в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы целиком, без указания на его составные части или отдельные корпуса. В связи с этим решение об изменении способа формирования фонда капитального ремонта должны принимать собственники всего здания согласно установленному адресу, а не отдельных конструкций.
Госжилстройнадзор в ответе собственникам пояснил, что формирование фонда на капремонт на спецсчете ТСЖ «Южный» невозможно, так как управление в доме происходит двумя организациями. В свою очередь, Жилищный кодекс РФ не предусматривает формирования нескольких фондов капитального ремонта в одном многоквартирном доме.
Зимой 2017 года жители дома с 5-8 подъездами обратились в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с требованием признать незаконными решения регионального оператора и надзорного органа. Суд постановил удовлетворить требование истцов.
«То обстоятельство, что в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2014-2044 годы, утвержденной постановлением правительства Свердловской области от 22 апреля 2014 года № 306-ПП, жилой дом по ул. Серафимы Дерябиной, 43 включен как единый объект, и не может являться основанием для отказа в удовлетворении иска, поскольку судом установлено, что фактически указанный дом представляет собой два отдельных жилых здания», — указано в решении суда.
На основании этого Октябрьский районный суд обязал Департамент госжилстройнадзора в течение 10 дней с момента вступления приговора в силу внести в реестр специальных счетов запись об изменении способа формирования фонда капитального ремонта в многоквартирном доме по адресу г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 43 (подъезды 5-8), а Фонд капремонта перечислить средства собственников указанного дома на спецсчет ТСЖ «Южный».
Ответчики обжаловали решение в Свердловском областном суде, который уже встал на сторону регионального оператора и надзорного органа. По словам председателя ТСЖ «Южный» Елены Васильевой, в облсуде изменение решения мотивировали все теми же аргументами: дом включен в региональную программу целиком, в одном доме не может быть два разных способа формирования фонда капитального ремонта. Естественно, в этом случае суд не обратил внимание на то, что фактически речь идет о двух разных домах.
Председатель ТСЖ «Южный» отмечает, что на этом жители дома с 5-8 подъездами не намерены сдаваться и планируют снова обжаловать решение суда. Другого выбора у них просто нет, уверяет она. Ведь даже в случае, если им удастся уговорить жителей дома с 1-4 подъездами тоже перейти на формирование средств на капремонт на спецсчете, толку от этого не будет — вряд ли одна из организаций предоставит другой право единолично его администрировать.
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