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В Екатеринбурге жителям МКД отказали в спецсчете на капремонт из-за общего адреса с другим домом

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2017. Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Свердловской области и Департамент государственного жилищного и строительного надзора отказали жителям многоквартирного дома по адресу улица Серафимы Дерябиной, 43 в формировании средств на капитальный ремонт дома на специальном счете.



Дело в том, что по указанному адресу расположены два конструктивно не связанных между собой дома, что подтверждает заключение экспертов. У зданий разные фундаменты, кровли, инженерные коммуникации и даже управляющие организации. Сквозная в доме лишь нумерация квартир и соответственно подъездов. Зданием, в котором расположены подъезды с 1 по 4, управляет ТСЖ «Регион», второй частью с 5-8 подъездами — ТСЖ «Южный».



В октябре 2016 года жители дома, который находится под управлением ТСЖ «Южный», решили изменить способ формирования фонда капитального ремонта — создать спецсчет и выйти из «общего котла». Однако и Фонд капремонта, и Департамент госжилстройнадзора отказались регистрировать спецсчет, мотивируя это тем, что адрес у зданий единый, в программу они включены как целое здание, а Жилищный кодекс не предусматривает возможности разных способов формирования взносов на капремонт в рамках одного дома.



Жители дома (с 5 по 8 подъезд) обратились в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с требованием признать незаконными решения регионального оператора и надзорного органа. Суд постановил удовлетворить требование истцов и обязал Департамент госжилстройнадзора в течение 10 дней внести в реестр специальных счетов запись об изменении способа формирования фонда капитального ремонта в многоквартирном доме по адресу улица Серафимы Дерябиной, 43 (подъезды 5-8), а Фонд капремонта перечислить средства собственников указанного дома на спецсчет ТСЖ «Южный».



Тогда ответчики оспорили решение районного суда в Свердловском областном суде, который уже встал на сторону регионального оператора и надзорного органа. Сейчас жители намерены снова опротестовать решение суда.

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